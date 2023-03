Kolumne Geoeconomics Europas Geschlossenheit gegen Putin ist fragil

Trotz der ganzen Misere dieses Kriegs, es gibt sie, die Hoffnungssignale: So ist es durchaus eine positive Überraschung, mit welcher Geschlossenheit die europäischen Länder den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilten.

Sie haben sich rasch auf wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß geeinigt; ebenso auf weitreichende finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung für die Ukraine und schließlich darauf, ihr den EU-Kandidatenstatus zu verleihen.

Der Krieg scheint Differenzen beiseitezuschieben: Die Europäer sind angesichts der äußeren Bedrohung in der Lage, sich zusammenzuraufen, ja mehr noch – umfassende, kreative und bisher undenkbare Entscheidungen zu treffen. Eine bemerkenswerte Leistung für eine Union von 27 Staaten.

Doch schaut man genauer hin, wird das Bild nuancierter. Das zeigen drei Beispiele aus der Verteidigungspolitik.

Erstes Beispiel sind die Verteidigungshaushalte. Viele Länder haben diese als Reaktion auf den Krieg erhöht und nähern sich (endlich) dem 2014 in der Nato vereinbarten Ziel an, zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben.

Polen hat ein Drei-Prozent-Ziel gesetzlich verankert; für 2023 plant es sogar vier Prozent und mehr. Litauen, Lettland und Estland peilen drei Prozent an, und auch Norwegen, Finnland und Frankreich steigern ihre Ausgaben.

Deutschland liefert Panzerhaubitzen, Raketenwerfer und Kampfpanzer. (Foto: AP) Leopard 2

Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich sein Versprechen wiederholt, dass Deutschland zwei Prozent für Verteidigung ausgeben wird. Zwar ist dies bislang nicht in der Finanzplanung hinterlegt, aber das politische Bekenntnis ist da. Andere hingegen, wie Spanien und Belgien, bleiben hinter dem Ziel zurück. Es sind vor allem Länder in Mittel- und Nordeuropa, die mehr investieren.

2. Diskussion über Bündnispolitik

Zweites Beispiel ist die Bündnispolitik. Finnland und Schweden haben die Frage eines Nato-Beitritts seit Jahren diskutiert. Nun ging es sehr schnell: Wenige Wochen nach dem russischen Überfall haben sie ihre Anträge eingereicht, und bis auf die Türkei und Ungarn haben alle Alliierten diese in Lichtgeschwindigkeit ratifiziert.

Weniger Beachtung fand die Entscheidung Dänemarks, in der EU-Verteidigungspolitik mitzuarbeiten, der es zuvor bewusst ferngeblieben war.

3. Militärische Unterstützung für die Ukraine

Das dritte Beispiel ist die militärische Unterstützung für die Ukraine. Die baltischen Staaten und Polen haben ihre Streitkräfte geradezu ausgehöhlt, um Kiew zu helfen. Polen lieferte mehr als 260 T-72-Panzer.

Viele Staaten sichern der Ukraine Unterstützung zu. (Foto: Reuters) Raketenwerfer

Estland gab seinen Haubitzen-Bestand ab. Großbritannien liefert Kampfpanzer und bildet alle drei Monate 10.000 ukrainische Soldaten aus. Deutschland liefert Panzerhaubitzen, Raketenwerfer und Kampfpanzer. Andere liefern auch, etwa Spanien, Kroatien und Belgien – aber in deutlich geringerem Umfang.

Tatsächlich zeigen sich bei näherem Hinschauen weitere feine Risse in der europäischen Fassade. So unterstützen die meisten Europäer die Finanzierung von Militärhilfe über die EU-Friedensfazilität.

Doch Österreich und Irland haben sich enthalten. Auch bei den EU-Sanktionspaketen haperte es: Ungarn stellte sich bei personenbezogenen Sanktionen quer. Polen beharrte auf strikteren Regeln für Importbeschränkungen.

Besondere Betroffenheit

Die Beispiele zeigen, dass die Länder, die geografisch näher am Kriegsgeschehen sind, teils historisch selbst Opfer von russischen beziehungsweise sowjetischen Überfällen waren, wie Polen und Finnland, oder von der Landkarte verschwanden, wie die baltischen Staaten, die sich von diesem Krieg besonders betroffen fühlen. Und umso mehr scheinen sie bereit zu sein, die Ukraine zu unterstützen und dafür Risiken und Härten in Kauf zu nehmen.

Noch sorgt die äußere Bedrohung für europäische Geschlossenheit. Doch gibt es drei Risiken: 2024 finden Wahlen in Großbritannien, Finnland, der Slowakei, Rumänien und Litauen statt, zudem wird das EU-Parlament gewählt. Veränderte Mehrheiten könnten den Zusammenhalt in Europa schwächen. Entscheidend sind auch die Wahlen in den USA, weil sie die Unterstützung für die Ukraine und Europa infrage stellen könnten.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukraine-Krieg:

Zweitens könnten auch positive Entwicklungen, etwa ein Ende des Kriegs, negative Nebeneffekte haben: So könnte der Wegfall der Bedrohung von außen die europäische Einigkeit herausfordern und bekannte Unterschiede hervortreten lassen, etwa mit Blick auf den Wiederaufbau der Ukraine, den Umgang mit Russland und China und die Frage, ob Bedrohungen aus dem Osten oder aus dem Süden relevanter sind.

Und schließlich droht der Zusammenhalt zu bröckeln, je länger der Krieg dauert und je mehr die Kosten für Europa steigen, sei es für Energie, Nahrungsmittel oder Verteidigung – und für die Unterstützung der Ukraine, die umso mehr darauf angewiesen sein wird.

Russland nutzt diese Divergenzen gezielt aus, um den Westen zu spalten, Freiheit und Demokratie zu untergraben und so die westliche Handlungsfähigkeit zu schwächen. Es ist daher in Deutschlands Interesse und Kernaufgabe deutscher Außenpolitik, die Geschlossenheit Europas und seiner Partner weiterhin und langfristig zu erhalten.

Mehr: Verpassen Sie keine Entwicklung im Ukrainekrieg – Alles Neue in unserem Newsblog