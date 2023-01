Kolumne Geoeconomics Viel und doch zu wenig: Es hakt bei Deutschlands verteidigungspolitischer Zeitenwende

Die Bundesregierung hat seit Beginn des Ukraine-Krieges zuvor unvorstellbare Veränderungen im Verteidigungsbereich beschlossen. Aber das ist nicht genug, meint Claudia Major.

Deutschland hat in Sachen Verteidigung Beeindruckendes geleistet, aber es ist nicht genug. (Foto: dpa) Bundeswehr-Soldaten

Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, Deutschland würde Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern – ich hätte es nicht geglaubt. Denn damals, vor Kriegsbeginn, galt noch der traditionelle deutsche Ansatz: Waffenlieferungen in Krisengebiete sind tabu; zwei Prozent für Verteidigung auszugeben, würden trotz des Versprechens an die Nato nicht erreicht; die nukleare Teilhabe in der Nato umstritten; Rüstung und Bundeswehr ungeliebte Randthemen.

Und Januar 2023? In Berlin startet die nächste Runde der Debatte um mögliche Lieferungen von Panzern an die Ukraine. Ja, Debatten über Panzerlieferungen – wenn das keine Zeitenwende ist.

Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kündigte die Bundesregierung eine grundlegende Veränderung der deutschen Verteidigungspolitik an. Um drei Bereiche ging es: den Wiederaufbau der Bundeswehr, die Verteidigung Europas und die Unterstützung der Ukraine. „Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan“, versprach Kanzler Scholz.