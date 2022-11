 Kolumne Geoeconomics: Vier diplomatische Leilinien im Umgang mit Russland

Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist nicht der einzige, der gern dafür wirbt, der Diplomatie den Vorzug vor dem Einsatz militärischer Gewalt im Ukrainekrieg zu geben. Regierungen, die sich am lautesten in diesem Sinne äußern, sind häufig militärisch schwach und oft kaum in der Lage, ihr eigenes Territorium zu verteidigen.

Das andere Extrem lässt sich bei Ländern mit überlegenen militärischen Fähigkeiten beobachten. Wenn Sie einen Bleistift in der Hand halten, werden Sie sich nach einem beschreibbaren Stück Papier umschauen. Aber wenn Sie einen Hammer haben, werden Sie lieber nach Nägeln suchen, um sie ins Brett zu schlagen.

Und während wir eifrig überlegen, wie wir Moskau beibringen können, zum Stift statt zum Hammer zu greifen, scheint die Welt um uns herum mit jedem Tag rauer zu werden. Wir sehen uns mit dem Zerfall einer regelbasierten internationalen Ordnung und mit wachsenden Risiken von Großmacht- und anderen Konflikten konfrontiert.

Es herrscht Krieg mitten in Europa!

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach dem optimalen Einsatz des diplomatischen Instrumentariums große aktuelle Bedeutung.

Hier sind einige ganz simple Vorschläge aus der diplomatischen Werkzeugkiste für die Praxis:

Erstens: Wo immer uns das Instrument der Diplomatie zur Verfügung steht, sollten wir es bitte aktiv nutzen! Deutsche Kanzler und Kanzlerinnen neigen leider seit längerem dazu, ihre eigenen Botschafter nicht (mehr) einzubeziehen, wenn sie Gespräche mit anderen Regierungschefs führen.

Den eigenen Botschafter vor die Tür zu setzen und ihm oder ihr so zu verwehren, fachlichen Rat beizusteuern, ist keine gute Idee. Der Botschafter oder die Botschafterin ist nämlich in den meisten Fällen besser als der angereiste Stab imstande, zwischen den Zeilen des Gesagten, des Geschriebenen und auch des Nichtgesagten zu lesen; vor allem aber untergräbt der Ausschluss von solchen Begegnungen die Anstrengungen der deutschen Botschaften, sich den professionellen Respekt der Führung vor Ort zu erwerben.

Anka Feldhausen

Zweitens: Wenn wir die Europäische Union und ihre Glaubwürdigkeit als außenpolitischer Akteur stärken wollen, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die EU-Regierungschefs und Außenminister zu ihren Besuchen und Treffen die jeweiligen EU-Botschafter vor Ort hinzubitten und auf diese Weise ihre Entschlossenheit hervorheben, nicht bloß nationale, sondern EU-Außenpolitik zu betreiben.

Ein kluger Einsatz des diplomatischen Werkzeugkastens bedeutet also, sich wo immer möglich nicht nur vom eigenen Botschafter, sondern auch vom höchstrangigen EU-Vertreter sichtbar begleiten und beraten zu lassen.

Drittens: Ein weiteres Beispiel für den intelligenten Einsatz des diplomatischen Werkzeugkastens betrifft die Führung von Krisenverhandlungen. Regierungschefs und ihre Minister sollten der Versuchung widerstehen, Krisenverhandlungen selbst zu führen oder gar Dokumente zu verfassen, selbst wenn sie sich für klüger und erfahrener als ihren gesamten diplomatischen Stab halten. Zwei Beispiele aus den beiden letzten Jahrzehnten können diesen Punkt vielleicht veranschaulichen:

Im Frühjahr 2008 gelang es in der NATO nicht, sich in Brüssel auf den Entwurf eines Kommuniqués für den NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest zu einigen. Letztlich mussten sich die Staats- und Regierungschefs auf dem Bukarester Gipfel selbst daran machen, unter enormem Zeitdruck einen Kompromisstext auszuhandeln. Leider machte dieser Text – über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens – am Ende alles nur schlimmer.

Die Staats- und Regierungschefs dachten irrigerweise, ihr Text würde für Russland leichter zu akzeptieren sein, weil er kein Datum für eine zukünftige Nato-Mitgliedschaft nannte. Aus russischer Sicht stand in dem Kommuniqué , dass die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder werden würden – was für Moskau völlig inakzeptabel war und ist. Manche vermuten, dass dieser faule Kompromiss im NATO-Kommuniqué zur militärischen Konfrontation zwischen Russland und Georgien im August 2008 beigetragen hat.

Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, welches diesen Punkt vielleicht veranschaulichen kann, ist das von den Führungsspitzen Frankreichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine ausgehandelte sogenannte Minsker Abkommen von 2014/2015. Es erwies sich als nicht umsetzbar.

Das Problem ist hier Folgendes: Wenn ein auf diplomatischer Ebene ausgehandelter Text sich als nicht zufriedenstellend erweist, besteht immer noch die Möglichkeit, das Thema an die Außenminister oder gar auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs zu eskalieren. Aber wenn ein Text von den Staats- und Regierungschefs persönlich ausgehandelt wurde, ist diese Option der Eskalation oder Revision nicht mehr gegeben. Man kommt dann nicht mehr davon runter!

Nachdem das Minsker Abkommen ausgehandelt wurde, kam es nicht zu einer Umsetzung der verhandelten Punkte.

Viertens: Unsere Krisendiplomatie wird heute vorwiegend mit dem Megaphon betrieben. Jedes Telefonat wird angekündigt, jedes Gespräch den Medien erläutert. Dabei kann stille Diplomatie viel effektiver sein – Egon Bahr und Henry Kissinger haben das erfolgreich vorexerziert!

Die wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz des diplomatischen Werkzeugkastens ist aber Vertrauen – die Währung der Diplomatie. Mit Vertrauen ist vieles möglich. Nehmen Sie beispielsweise die friedliche Vereinigung der zwei deutschen Staaten, die ohne das der Bundesregierung entgegengebrachte Vertrauen niemals möglich geworden wäre.

Ohne Vertrauen geht in internationalen Krisenverhandlungen nämlich gar nichts. Selbst den erfahrensten Politikern gelingt es nicht, nachhaltige Übereinkommen zu erzielen oder erfolgreiche Friedenslösungen auszuhandeln, solange sie sich nicht gegenseitig vertrauen. Mit anderen Worten: Vertrauen ist die Währung der Diplomatie und damit das wichtigste Instrument überhaupt in der diplomatischen Werkzeugkiste.

Anders als die militärische Auseinandersetzung sollte kluge Diplomatie niemals als ein bloßes Nullsummenspiel definiert werden, bei dem der eigene Sieg die Niederlage der Gegenseite bedeutet. In der Diplomatie geht es vielmehr oft darum, einen nachhaltigen Vorteil zu erzielen, ohne dass sich der Gegner völlig erniedrigt fühlt: eine klassische Definition von „Win-win“.

Jungen Diplomaten wird häufig erzählt, dass man sich im Laufe einer diplomatischen Karriere immer zweimal begegnet und man deshalb tunlichst vermeiden sollte, dass der Verhandlungspartner Rachegelüste hegt, wenn man sich erneut über den Weg läuft.

Der Kanzler habe, wie seine Vorgänger, seine Botschafter nicht mehr genug mit einbezogen, meint Wolfgang Ischinger.

Solcher Rat mag banal klingen. In einer Welt der unmittelbaren Kommunikation und der Desinformation über die sozialen Medien erweist sich kluge Diplomatie jedoch als ein schwieriges Geschäft. Denn dazu gehört auch die häufig unterschätzte Fähigkeit des Zuhörens und des Verstehens nicht nur dessen, was explizit gesagt oder geschrieben wird, sondern auch des gar nicht oder nur zwischen den Zeilen Gesagten.

Im militärischen Sinne ist Diplomatie die Kunst zu gewinnen, ohne Verluste zu verursachen. In der aktuellen Lage in der Ukraine kann Diplomatie freilich erst dann den Weg von Krieg zu Waffenstillstand oder gar zu Frieden aufzeigen, wenn auf beiden Seiten, insbesondere in Moskau, die Einsicht gereift sein wird, dass militärische Mittel ausgereizt sind. Davon sind wir heute – leider – noch relativ weit entfernt. Es wird noch dauern, bis Diplomatie hier eine ernsthafte Chance bekommt.

