 Kolumne Geoeconomics: Warum es ein Fehler des Kanzlers war, die USA so unter Druck zu setzen

Das Jahr 1977. Mitten im Kalten Krieg hält Bundeskanzler Helmut Schmidt vor dem Londoner Institut für strategische Studien (IISS) eine aufsehenerregende Rede: Die Stationierung der neuen sowjetischen Mittelstreckenrakete SS-20, die spezifisch Westeuropa bedrohe, könne die Nato nicht tatenlos zur Kenntnis nehmen. Ein glaubwürdiger Abschreckungsverbund setze angesichts dieser neuartigen sowjetischen Bedrohung Europas voraus, dass die USA im Ernstfall nicht gezwungen sein würden, gleich auf die Ebene der Interkontinentalraketen zu eskalieren.

Man könne schließlich nicht erwarten, dass die USA ihre Städte und ihr Territorium wegen einer ausschließlich auf Europa gerichteten sowjetischen Bedrohung der Totalvernichtung aussetzen würden. Kurz gesagt: Aus der Sicht von Helmut Schmidt war die Glaubwürdigkeit der Abschreckung infrage gestellt. Sein Vorschlag: Um das „Gleichgewicht des Schreckens“ wiederherzustellen, sollte das Bündnis mit gleicher Münze reagieren, also seinerseits nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa dislozieren.

Nur so könne die nukleare Kopplung und damit die Glaubwürdigkeit der Abschreckung wiederhergestellt werden.

In der Folge kam es zum berühmten Nachrüstungsbeschluss, 108 amerikanische Pershing-II-Raketen und 464 Cruise-Missiles sollten in Europa stationiert werden. Die Folge waren gewaltige Antikriegsdemonstrationen, nicht nur in Deutschland, aber dann auch amerikanisch-sowjetische Verhandlungen, die schlussendlich zur „doppelten Nulllösung“ führten, also zur Eliminierung der gesamten Waffengattung nuklearer Mittelstreckensysteme.

Was ist die Lehre aus den Erfahrungen mit der Nachrüstungsentscheidung? Erstens: Verhandeln ist ganz wichtig, aber bitte nicht aus einer Position eigener Schwäche. Zweitens: Wer überzeugend führt, kann auch die öffentliche Meinung für sich gewinnen.

Reputationsschaden für Berlin

Damit kommen wir zur aktuellen Scholz-Entscheidung über die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine. Auch wenn sich die strategische Situation wesentlich unterscheidet von der Lage vor 40 Jahre, gibt es doch Parallelen:

Heute wie damals geht es dem deutschen Bundeskanzler, der über kein eigenes nukleares Abschreckungspotenzial verfügt, zu Recht darum, die nukleare Kopplung an die USA so glaubwürdig wie möglich zu halten. Es ist und bleibt deshalb richtig, wenn die Bundesregierung angesichts nuklearer Drohungen aus Moskau alles tut, um zu verhindern, dass das nicht-nukleare Deutschland sich durch Alleingänge exponiert.

Erfreulicherweise hat sich Scholz schon mit seiner Zeitenwende-Rede und dem darin enthaltenen Bekenntnis zum Kauf der F-35 zur Fortführung der nuklearen Teilhabe bekannt. Und es ist zweifellos aus deutscher Sicht richtig, eine möglichst enge Einbindung der USA in jede von Berlin zu treffende strategische Entscheidung anzustreben.

Weniger erfreulich ist allerdings, dass in Berlin durch ein zunächst gefordertes Leopard-Abrams-Junktim, dem sogleich ein Dementi folgte, völlig unnötigerweise öffentlich Zweifel an der Verlässlichkeit der Nato des Artikel 5, also der Beistandspflicht und in diesem Fall amerikanischen Schutzgarantie laut wurden. Der US-Ärger war insoweit programmiert, weiterer Reputationsschaden für Berlin die bedauerliche Folge.

Besser wäre es gewesen, wenn die Verlautbarungen der Bundesregierung sich darauf konzentriert hätten, immer wieder das Ziel eines glaubwürdigen und schlagkräftigen Abschreckungsverbunds zu verdeutlichen und damit gleichzeitig auch klarzumachen, dass Verhandlungen mit Moskau so lange wenig sinnvoll sind, wie sie aus einer Position ukrainischer oder westlicher Schwäche geführt würden. Das gilt sowohl für ukrainisch-russische wie für mögliche amerikanisch-russische oder gar europäisch-russische Verhandlungsstränge: eine der zentralen Lehren aus der Ära Helmut Schmidt.

Eine Optimierung der nuklearen Verkopplung des europäischen Bündnisgebiets mit den USA musste freilich keineswegs bedeuten, dass die USA selbst auch Kampfpanzer liefern müssen, wenn Europäer Leopard-Panzer an die Ukraine liefern sollten. Vielmehr wären zahlreiche andere Varianten einer denkbaren Stärkung des Nato-Rückgrats in Mitteleuropa denkbar gewesen – von weiteren Zuführungen amerikanischer Heereseinheiten bis hin zur Stationierung zusätzlicher nuklearfähiger amerikanischer Flugzeuge auf europäischem Nato-Territorium.

Das Signal an Moskau muss sein, dass von jedem denkbaren russischen Übergriff auf das Bündnisgebiet die USA durch ihre hier stationierten Soldaten und Systeme unmittelbar mitbetroffen wären, dass Moskau es also stets direkt mit Washington zu tun haben würde.

Im Ergebnis wird Bundeskanzler Scholz feststellen wollen, dass seine hinhaltende Taktik ein erfolgreiches Resultat produziert habe: Ja zum Leo für die Ukraine und dann noch US-M1-Panzer als Dreingabe! Aber um welchen Preis? Der Frust über das deutsche Taktieren ist allenthalben riesengroß. Langfristig kann diese Episode zu einem richtigen Pyrrhussieg werden – in Amerika werden wohl eher diejenigen Zulauf bekommen, die uns Europäer ohnehin seit Längerem für lästige Trittbrettfahrer auf US-Kosten halten. Erinnern Sie sich an Donald Trump?

Wenn Helmut Schmidt noch leben würde, hätte sein Rat an seinen sozialdemokratischen Nachfolger im Bundeskanzleramt sicher so oder so ähnlich gelautet: Nicht wackeln, keine Schwäche zeigen, sondern Führungskraft demonstrieren, nukleare Kopplung kräftigen, den Abschreckungsverbund stärken und erst auf dieser Grundlage Verhandlungen anbieten. Und der öffentlichen Meinung nicht hinterherlaufen, sondern sie in die richtige Richtung führen!

Der Autor ist ehemaliger Botschafter in Washington und war Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Er schreibt diese Kolumne alle 14 Tage.

