Globale Trends Die Macht der Märkte ist nur die Folge schwacher Politik

Großbritannien zahlt für seine Chaostage eine „Deppenprämie“ auf Anleihen. Wer sich von internationalen Gläubigern in der Wirtschaftspolitik nicht reinreden lassen will, muss weniger Schulden machen.

Handelsblatt-International-Correspondent Torsten Riecke analysiert jede Woche in seiner Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. Sie erreichen ihn unter [email protected] (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

London Als James Carville einmal gefragt wurde, was er in einem anderen Leben gerne sein möchte, sagte der Berater des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, ohne zu zögern: „Die Bondmärkte, weil ich dann jeden einschüchtern könnte.“

Die gerade zurückgetretene britische Premierministerin Liz Truss ist das jüngste Opfer in einer langen Reihe von demokratisch gewählten Politikern, die den Finanzmärkten erst die Stirn bieten wollten und von ihnen dann schnell zum Rückzug gezwungen wurden. Während Truss in ihren 44 Tagen in 10 Downing Street formal zwar im Amt, aber nie wirklich an der Macht war, ist es bei den Märkten genau umgekehrt: Sie haben nie einen Regierungsauftrag, scheinen aber ständig das letzte Wort über den wirtschaftspolitischen Kurs der Nationen zu haben.