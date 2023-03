Globale Trends Die Unternehmen steigern Gewinne und treiben die Inflation – Wo bleiben die Notenbanken?

Die Währungshüter unterschätzen laut Ökonomen die Bedeutung der Unternehmensgewinne für den hartnäckigen Preisauftrieb. Eine Neubewertung hätte enorme Folgen.

Handelsblatt-International-Correspondent Torsten Riecke analysiert jede Woche in seiner Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. Sie erreichen ihn unter [email protected] (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

London Ein starkes Narrativ, also eine überzeugende Erklärung der Realität, ist der Schlüssel zur Deutungshoheit. Das gilt in der Politik genauso wie in der Ökonomie. Was jedoch, wenn das vorherrschende Narrativ mehr die Macht der herrschenden Meinung als die wirtschaftliche Wirklichkeit widerspiegelt?

Die aktuelle Inflationsdebatte bietet einige Anhaltspunkte dafür, dass die gewohnten Erklärungsmuster die wirtschaftliche Realität nicht mehr hinreichend abbilden. So könnten hohe Gewinnmargen der Unternehmen eine größere Rolle für die hartnäckig hohe Inflation spielen, als Notenbanker bislang erkannt haben.

Die verbreitete Erklärung der aktuellen Inflation geht so: Hohe Energie- und Produktionskosten haben die Preise nach oben getrieben. Die Gewerkschaften reagieren auf die daraus folgenden Reallohnverluste mit hohen Lohnforderungen, was die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale heraufbeschwört. Die Notenbanken müssen sich der Gefahr mit entschlossenen Zinssenkungen entgegenstellen.