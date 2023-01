Globale Trends Dieses Jahr könnte besser werden, als viele befürchten

Die Welt scheint geprägt von Krisen. Dennoch gibt es Grund zum Optimismus: Die Weltwirtschaft hat das Schlimmste schon hinter sich, Europa ist stark, und Trump und Putin sind schwach.

Handelsblatt-International-Correspondent Torsten Riecke analysiert jede Woche in seiner Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. Sie erreichen ihn unter [email protected] (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

London Als wäre es draußen nicht schon düster genug, überschlagen sich die professionellen Hellseher zum Jahresanfang mit Vorhersagen über die größten Risiken im Jahr 2023. An diesem Mittwoch erscheint mit dem „Global Risk Report“ des Weltwirtschaftsforums das Gefahrenhandbuch für Manager und Politiker, über dessen düstere Prognosen sich die Eliten dann nächste Woche bei ihrem Treffen in Davos den Kopf zerbrechen.

In einer von Krisen, Kriegen und Klimawandel gezeichneten Welt könnte man leicht den Eindruck bekommen, wir seien von Gefahren umzingelt, und Angst entwickeln. Aus der Psychologie wissen wir jedoch, dass Ängste nicht nur lähmen, sondern auch mobilisieren können. So ist es auch kein Wunder, dass der sogenannte „Angst-Index“ VIX an der Börse in den vergangenen zwölf Monaten stark zwischen Hoffen und Bangen schwankte.