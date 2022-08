Globale Trends Europa verschwendet sein Wasser – und die Staaten unternehmen zu wenig dagegen

Europa erleidet eine Dürrekrise. Wie die Gemeinsame Forschungsstelle der EU berichtet, haben fehlende Niederschläge und Hitze „die Hälfte Europas an die Alarmschwelle geführt“. Unter dem reißerischen Titel „Schlimmste Trockenheit seit 500 Jahren“ – ein Vergleich, der im Bericht nicht auftaucht – schreckte die Dürre-Warnung Europa von Nord bis Süd auf.

Ungläubig starren wir auf unseren versteppenden Kontinent, ganz so, als hätte es niemand kommen sehen. Dabei wurde schon früh auf dramatische Veränderungen hingewiesen. So hatte Spanien zwischen 1950 und 2000 rund 15 Prozent seiner langfristigen Durchschnittsmenge an Niederschlägen eingebüßt, Portugal fast die Hälfte.

Auch Mitteleuropa, darunter Deutschland, leidet unter Feuchtigkeitsentzug. „Ein erheblicher Teil Europas ist bereits von einer Wasserentnahme betroffen, die die verfügbaren Vorräte übersteigt, und die aktuellen Trends deuten auf einen zunehmenden Wasserstress hin“, warnte der EU-Rechnungshof im vergangenen Jahr. Besonders stressgeplagt ist die Landwirtschaft: Getreide und Gemüse vertrocknen, das Vieh findet nicht mehr genug Futter auf den Weiden.

Bereits im Jahr 2000 hat die EU ihre Wasser-Rahmenrichtlinie verabschiedet. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, alle Nutzer der knapper werdenden Ressource an allen Kosten zu beteiligen, nach dem Prinzip: Der Verursacher zahlt.

Auch die Landwirtschaft. „Die übermäßige Entnahme von Wasser für Bewässerungszwecke – einschließlich der illegalen Entnahme – ist ein ernstes Problem in der EU, insbesondere in vielen Flusseinzugsgebieten des Mittelmeers“, heißt es im Text. 2015 sollte das Problem behoben sein.

Auch Deutschland spart nicht ausreichend Wasser

Stattdessen wurde es schlimmer. Wasser ist noch knapper geworden. Die Agrarwirtschaft ist Leidtragende, aber sie ist auch Täter. Und das seit Jahrzehnten. Doch die meisten der vom EU-Rechnungshof untersuchten Mitgliedstaaten unternehmen keine ausreichenden Schritte, um Wasser zu sparen.

Auch Deutschland nicht: In elf von 16 Bundesländern kann die Landwirtschaft sich komplett gratis bedienen, egal ob es sich um Grund- oder Oberflächenwasser handelt. Ähnlich ist es in anderen Ländern, auch denen des besonders geplagten Mittelmeerraums.

In Deutschland mag das noch zu verschmerzen sein, hier verbraucht die Landwirtschaft nur 1,2 Prozent der Gesamtentnahme. Doch in Griechenland ziehen die Landwirte vier Fünftel des entnommenen Wassers ab, in Portugal ist es nur knapp weniger und in Spanien sind es 65 Prozent – falls man den offiziellen Zahlen glauben kann und die 500.000 illegalen Brunnen außen vor lässt, von denen die Weltbank spricht.

Seit den 1960er-Jahren haben die bewässerten Flächen massiv zugenommen. In Spanien haben sie sich mehr als verdoppelt. Das geschah meistens mit Steinzeit-Technik: In offenen Kanälen wird das Wasser über weite Strecken herangeführt, um am Ende die Felder zu fluten. 50 bis 80 Prozent des Wassers gehen dabei verloren. Gleichzeitig wurden frühere Trockenkulturen durch Intensiv-Bewässerung gedopt.

Hält die EU mit ihrer angeblich ökologisch gewordenen Agrarpolitik dagegen? Leider nicht. Wie der Rechnungshof feststellt, fördern die Milliardenhilfen der EU „eher eine stärkere als eine effizientere Wassernutzung“. Noch immer wird Bewässerung subventioniert, ohne dass die Landwirtschaft zumindest zu einer sparsameren Nutzung gezwungen würde.

Die Landwirtschaft in Deutschland nutzt nur 1,2 Prozent der Gesamtentnahme des Wassers. (Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser) Trockenes Flussbett im Rhein

Kein Land kann sich diesen Raubbau noch leisten. Während einer schlimmen Dürre Ende der 2000er-Jahre bereitete Spanien sich schon auf den Transport von Wasser aus der Rhône nach Katalonien vor.

Es ist absehbar, dass die EU-Staaten wie jetzt beim Gas auch beim Wasser auf gegenseitigen Beistand angewiesen sein werden. Doch die Agrarpolitiker stecken den Kopf in den versandeten Boden: Schonender Umgang mit dem Wasser sei nicht Aufgabe der EU, sondern der Mitgliedstaaten, wiesen sie den Rechnungshof und seine Forderung nach besseren Kontrollen im Juli zurecht. Dürre in der EU? Manche Politiker lässt das kalt.

