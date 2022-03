Globale Trends Exportbarrieren verhindern – damit die Welt satt wird

Es kommt nicht oft vor, dass sich der Deutsche Bauernverband zur Weltpolitik äußert. „In den kommenden Monaten stehen den Verbrauchern Preissprünge bei Lebensmitteln in bisher ungekanntem Ausmaß bevor“, warnen die Landwirte. Grund für den Alarmruf der Bauern ist der Krieg in der Ukraine, der die Welt in eine Nahrungsmittelkrise mit Hungersnöten und politischen Unruhen stürzen könnte.

Die Ukraine und Russland sind nach den USA die größten Getreideexporteure der Welt. Ein Viertel des globalen Weizenexports und mehr als die Hälfte der weltweiten Sonnenblumenausfuhren kommen aus beiden Ländern. In der Ukraine ist die Landwirtschaft wegen des Kriegs weitgehend zum Erliegen gekommen, Russland hat Mitte März angekündigt, seine Getreideexporte vorerst einzuschränken.

Hinzu kommt, dass insbesondere Länder im Mittleren Osten und Nordafrika einen Großteil ihrer Nahrungsmittel über das Schwarze Meer erhalten, das zu einem maritimen Schlachtfeld für die Kriegsparteien geworden ist. Mehrere Transportschiffe sind bereits unter russisches Feuer geraten. Hunderte Frachter werden daran gehindert, das Schwarze Meer zu verlassen.

Russland und die Ukraine sind die großen Düngemittelproduzenten

Längere Lieferketten verteuern die Lebensmittel aufgrund der ebenfalls stark steigenden Energiekosten. Die hohen Energiepreise sind auch ein Grund, warum sich die Nahrungsmittel einer energieintensiven Landwirtschaft schon vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine enorm verteuert hatten.

So erreichten die Düngemittelpreise bereits das Rekordniveau aus der Finanzkrise 2008. Seitdem hat sich die Krise noch einmal deutlich verschärft. Russland und die Ukraine produzieren nämlich auch etwa ein Fünftel des globalen Düngemittel-Angebots.

„Krieg in der Ukraine bedeutet Hunger in Afrika“, warnte vergangene Woche Kristalina Georgieva, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Zu den am stärksten vom Lieferstopp betroffenen Ländern zählen nach Angaben der Brüsseler Denkfabrik Bruegel Tunesien, Libanon, Ägypten, Sudan und Jemen. Alles Länder, die politisch auf wackligen Füßen stehen, von Diktatoren regiert werden oder in denen schon jetzt Bürgerkrieg herrscht.

Unvergessen ist dort, dass Proteste gegen stark gestiegene Brotpreise vor mehr als zehn Jahren die Vorboten des Arabischen Frühling waren. Sollte der Krieg die Nahrungsmittelexporte weiter einschränken, könnten im schlimmsten Fall nach Voraussage von Bruegel mehr als 30 Länder ein Viertel ihrer üblichen Einfuhren verlieren.

Bereits in der Nahrungsmittelkrise von 2007/08 litt die Welt nicht so sehr darunter, dass es nicht genug zu essen gab, sondern, dass die Nahrung nicht dorthin kam, wo sie am meisten gebraucht wurde. Ein wesentlicher Grund dafür sind Exportkontrollen der produzierenden Länder. Nach Angaben des Global Trade Monitors von der Hochschule St. Gallen sind weltweit seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 31 neue Exportbeschränkungen für Nahrungsmittel eingeführt worden.

WTO befürchtet eine Eskalationsspirale

Nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO sind solche Ausfuhrkontrollen zwar in Ernährungskrisen erlaubt. Sie verstärken jedoch nach Meinung von WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala die Knappheit in vielen Ländern. Bislang haben erst zwölf WTO-Mitglieder den Export von Nahrungsmitteln beschränkt.

Die Gefahr ist jedoch, dass andere Länder nun ebenfalls Handelsbarrieren errichten und es zu einer Spirale der Eskalation kommt, bei der dann die ärmsten Länder auf der Strecke bleiben.

Schon in der Nahrungsmittelkrise vor 15 Jahren reagierten viele Staaten mit Exportkontrollen, obwohl alle Länder besser dran wären, wenn Nahrungsmittel ungehindert exportiert werden können. Okonjo-Iweala befürchtet, dass die Welt nicht viel dazugelernt hat.

In Europa, wo die Lebensmittelpreise steigen, aber niemand hungern muss, begegnet man dem Problem in gewohnter Weise: mit Subventionen. So bietet die irische Regierung den Farmern auf der Insel 400 Euro pro Hektar an, wenn sie dort zusätzlich Gerste, Weizen und Hafer anbauen. Das letzte Mal, dass Irland zu einer ähnlichen Maßnahme gegriffen hat, war 1940 während des Zweiten Weltkriegs.

