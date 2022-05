Globale Trends Führung bestellt – und nicht bekommen: Eliten versagen in Krisenzeiten

„Wer Führung bestellt, der kriegt sie auch“: Das inzwischen legendäre Versprechen des Wahlkämpfers Olaf Scholz verfolgt seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine nicht nur den Bundeskanzler, sondern viele politische und wirtschaftliche Führungskräfte rund um den Globus.

Erst die Pandemie, jetzt der Krieg. Daneben noch eine Energiekrise, historisch hohe Inflationsraten und die schon fast vergessene, aber immer noch drohende Klimakatastrophe. Man muss bis in die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts zurückgehen, um eine Ära zu finden, in der die Eliten in ähnlicher Weise gefordert und überfordert waren.

Führung bestellt, aber nicht geliefert: Das harsche Urteil, das viele jetzt über Scholz fällen, trifft die Führungseliten in zahlreichen Ländern. Das ist jedenfalls das Ergebnis des globalen „Elite Quality Index“, den die Hochschule St. Gallen (HSG) jetzt zum dritten Mal für 151 Länder anhand von 120 Qualitätsmerkmalen erarbeitet hat. Entscheidendes Kriterium ist dabei, ob die Eliten mehr an die Gesellschaft zurückgeben, als sie durch ihren Status einnehmen.

Das Ergebnis bestätigt einerseits den langfristigen Trend in der Eliteforschung: „Small is beautiful.“ Kleine Länder wie Singapur, die Schweiz, aber auch Israel und die Niederlande belegen die vorderen Plätze.

In den vermeintlichen Großmächten wie den USA, Russland und China erweisen sich die Eliten dagegen eher als Wertvernichter denn als Wertschöpfer für ihre jeweiligen Gesellschaften. „Elite bedeutet Macht“, sagt der Eliteforscher Michael Hartmann von der TU Darmstadt. Die glückliche Kombination, dass die Mächtigen auch die Leistungsträger sind, gibt es aber offenbar immer weniger.

Das gilt leider auch für die deutschen Leader, die sich zwar im internationalen Elite-Ranking um vier Plätze verbessern konnten, aber nach Meinung von Tomas Casas das Potenzial des Landes bei Weitem nicht ausschöpfen. „Die deutsche Elite hat Höhenangst“, sagt der HSG-Forscher, „sobald es darum geht, in größeren Dimensionen zu denken, fehlen oft Ideen und eine Strategie.“ Das gelte für die politischen Entscheidungsträger ebenso wie für die Wirtschaftskapitäne.

Viel wichtiger aber ist ein anderer Trend, der die deutschen Schwächen noch offensichtlicher macht: Das globale Geschäftsmodell, auf dem die Wertschöpfung und damit auch die Legitimation der meisten Eliten beruht, ist durch die Dauerkrisen womöglich dauerhaft beschädigt. Grenzenloser Freihandel, Wandel durch Handel, Effizienz durch internationale Arbeitsteilung – all das funktioniert in Zeiten von Pandemie und Krieg nicht mehr.

Suche nach einem neuen Modell für die Weltwirtschaft

Wenn sich also die globale Elite aus Wirtschaft und Politik in wenigen Wochen in Davos zum Weltwirtschaftsforum (WEF) trifft, dann wird es viele ratlose Gesichter geben. Statt die nächste Stufe der Globalisierung zu zünden, dürfte viel mehr über Decoupling, Reshoring und nationale Autonomie gesprochen werden. Krisentreffen statt Dealmaking, Rückzug statt Aufbruch werden die Agenda in Davos bestimmen.

Eine ähnliche Zäsur hat es in der 51-jährigen Geschichte des Weltwirtschaftsforums noch nicht gegeben. Die Vision von WEF-Gründer Klaus Schwab, den Wohlstand aller durch eine immer stärkere globale Kooperation zu mehren, erscheint angesichts der neuen heißen und kalten Kriege wie aus der Zeit gefallen. Die vor allem vom Westen geprägte Globalisierungsidee hat schon seit der Finanzkrise 2008 massiv an Attraktivität verloren. Selbst die globale Bedrohung durch den Klimawandel lässt eine Welt im Krieg mit sich selbst nicht wieder zusammenrücken.

„Den Führungskräften fehlt ein neues Narrativ, eine Vision, wie die Weltwirtschaft künftig aussehen soll“, bemängelt Casas. Politisch ist dieses Führungsvakuum Dynamit, beruht doch die Legitimation der Eliten darauf, dass sie für ihre Gesellschaften einen Mehrwert erzeugen. Wenn diese Führungsaufgabe bestellt, aber nicht geliefert wird, drohen schwerwiegende Verwerfungen.

In Frankreich ist es gerade noch einmal gut gegangen. Es gärt jedoch in vielen Ländern, und populistische Verführer wie Donald Trump warten nur darauf, die Führungsschwäche der Demokratien durch autoritäre Stärke zu ersetzen. Dabei schneiden die autoritären Eliten in China und Russland im Eliten-Index noch weitaus schlechter ab als die westlichen Führer.

