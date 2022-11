Globale Trends Hightech-Rezession bedroht Irlands Geschäftsmodell

Die Massenentlassungen von Meta, Twitter, Amazon und Co. bremsen den Aufschwung auf der grünen Insel. Die Abhängigkeit vom Technologie-Sektor wird jetzt zum Klumpenrisiko.

Handelsblatt-International-Correspondent Torsten Riecke analysiert jede Woche in seiner Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. Sie erreichen ihn unter [email protected] (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

London Als die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) diese Woche ihren Konjunkturausblick vorstellte, gab es im Klub der reichen Volkswirtschaften fast überall lange Gesichter. Zu den wenigen Lichtblicken gehört Irland, für das die OECD-Ökonomen in den kommenden zwei Jahren trotz des globalen Gegenwinds stattliche Wachstumsraten von deutlich über drei Prozent voraussagen.

Die wichtigste Stütze für die irische Wirtschaft sind die Exporte multinationaler Konzerne, die aus dem ehemaligen Armenhaus Europas in den vergangenen Jahrzehnten einen „keltischen (Wachstums-)Tiger“ gemacht haben. Als Irland dann 2010 in den Sog der europäischen Schuldenkrise geriet, befürchtete man in Dublin, die goldenen Zeiten seien bereits wieder vorbei.

Doch die irische Volkswirtschaft hat sich von dem Schock schneller als andere Länder erholt und ist dank niedriger Steuersätze, gut ausgebildeter Arbeitskräfte und seiner geografischen Lage als Brückenkopf für den europäischen Binnenmarkt zur Hightech-Insel geworden.