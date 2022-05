Globale Trends Hunger durch Putins Kornkrieg: Mächtige Nationen bauen vor und sichern sich fruchtbares Agrarland

Der Krieg in der Ukraine verschärft die Gefahr einer weltweiten Ernährungskrise. Reiche Staaten kaufen immer mehr Agrarflächen – auf Kosten der Menschen in Entwicklungsländern.

Handelsblatt-Autor Thomas Hanke analysiert in der Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

Die Welt beginnt zur Kenntnis zu nehmen, dass Wladimir Putin seinen Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine führt, sondern auch in der Wirtschaft. Vor allem auf den Agrarmärkten. „Der Konflikt droht Dutzende Millionen Menschen in Nahrungsmittelunsicherheit zu stürzen, gefolgt von Mangelernährung und Hunger“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am vergangenen Mittwoch bei einer Konferenz in New York zur Verhinderung der Katastrophe.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wurde deutlicher: „Russland hat einen Kornkrieg begonnen, der eine globale Nahrungsmittelkrise anfacht“, sagte sie beim selben Treffen. Hauptbetroffene seien die Menschen in Afrika.

Bekommt die internationale Gemeinschaft das Problem nicht in den Griff, drohen viele Menschen zu verhungern, andere werden sich in Massen auf den Weg nach Europa machen und dort eine neue Flüchtlingskrise auslösen, was wohl von Anfang an eines von Putins Zielen war.