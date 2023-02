Globale Trends Kluge Maschinen können wirtschaftliche Vernunft nicht garantieren – und schon gar nicht ersetzen

Aktivistische Finanzinvestoren wollen große Technologieunternehmen auf Rendite trimmen. Für die Zukunftsmacher kommt der Realitätscheck zur rechten Zeit.

Handelsblatt-International-Correspondent Torsten Riecke analysiert jede Woche in seiner Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. Sie erreichen ihn unter [email protected] (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

London Marc Benioff gefällt sich als Pionier des technologischen Fortschritts. Vor ein paar Jahren installierte der Co-Gründer und Chef des amerikanischen Softwareriesen Salesforce an seinem Vorstandstisch einen mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten virtuellen Manager, den er „Einstein“ taufte. Der Konzernchef erhoffte sich von dem künstlichen Kollegen mehr Effizienz bei der Führung des 27-Milliarden-Dollar-Konzerns.

Inzwischen sitzen an Benioffs Tisch vier sehr reale „Gordon Gekkos“, aktivistische Investoren von Elliott, Starboard, Value Act und Inclusive Capital, die wie einst der legendäre Finanzhai in dem Film „Wall Street“ weniger an Gadgets als an Rendite interessiert sind. Salesforce entließ Anfang Januar rund zehn Prozent seiner weltweit 80.000 Mitarbeiter, nachdem der Marktwert des Unternehmens in den zwölf Monaten zuvor um fast die Hälfte gesunken war.