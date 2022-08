Globale Trends Konservative Leere: Der Union gehen die internationalen Vorbilder aus

Der politischen Rechten fehlt ein Kompass. Die Signale aus Amerika und Großbritannien weisen den Weg zurück in die Zukunft.

Wer am vergangenen Wochenende wissen wollte, was es in diesen Zeiten bedeutet, konservativ zu sein, konnte entweder nach London oder nach Dallas blicken.

In der britischen Hauptstadt ringen derzeit der technokratisch wirkende Rishi Sunak und die ideologisch rechts außen verankerte Liz Truss um die Spitze der Konservativen Partei und damit um die Führung Großbritanniens.

In Texas versammelten sich bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) Trump-Anhänger, Verschwörungstheoretiker, religiöse Rechte und der Maverick unter Europas Konservativen, der ungarische Premier Viktor Orbán.

Für die deutschen Christdemokraten, die nach der herben Niederlage bei den Bundestagswahlen selbst nach einer konservativen Identität suchen, dürfte der Blick über die Grenzen kaum eine Inspiration gewesen sein. Die amerikanischen Konservativen sind zu einer politischen Kampftruppe mutiert, deren ausländerfeindliche und undemokratische Ziele mit dem großen „C“ der deutschen Union unvereinbar sind.

