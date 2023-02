Globale Trends London boomt und lahmt zur gleichen Zeit

Als die Pariser Börse Mitte November 2022 kurzzeitig London vom Thron des wertvollsten Aktienmarktes Europas verdrängte, zeigte sich an der Themse die britische Form von kontrollierter Panik. Zumal auch die Zahl der Börsengänge stärker zurückgegangen ist als anderswo und London im vergangenen Jahr keine Neuemission von mehr als einer Milliarde Pfund verbuchen konnte.

Mit zusammengepressten Lippen grübelten die Banker in der City: Was tun, um den drohenden Abstieg des Finanzplatzes aufzuhalten?

Schnell machten Ideen von einem Deregulierungs-„Big Bang 2.0“ und von London als Krypto-Hochburg die Runde auf der Finanzmeile. Inzwischen hat ein fulminanter Boom an der Londoner Börse die Sorge, von den Investoren links liegen gelassen zu werden, vorerst vertrieben: Der Leitindex FTSE 100 hat die magische Grenze von 8000 Punkten übersprungen und damit ein neues Rekordhoch erreicht. London ist wieder top in Europa.

Etwas untergegangen ist in der Euphorie über steigende Kurse, dass der Boom nicht so recht zu der wirtschaftlichen Misere passen will, in der sich die britische Wirtschaft seit Mitte vergangenen Jahres befindet. Das Wirtschaftswachstum stagniert, die Inflation bleibt hartnäckig hoch und hat die Bank of England zu stetigen Zinserhöhungen gezwungen. Das ist normalerweise kein Boden, auf dem eine Börsenrally lange blühen kann.

Nun wäre es nicht das erste Mal, dass das Zusammentreffen von hohen Kursen und schlechter Konjunkturlage den Auguren an den Börsen Rätsel aufgibt. Dass jedoch Energieversorger wie der britische Gasanbieter Centrica oder die heimischen Ölkonzerne Shell und BP Rekordgewinne und Kurssprünge melden, während große Teile der Bevölkerung nicht wissen, wie sie ihre enorm gestiegenen Energierechnungen bezahlen sollen, hat nicht nur Rätselraten, sondern auch viel Ärger produziert.

Des Rätsels Lösung ist ebenso banal wie besorgniserregend: Die besten Performer im FTSE-100-Index machen den Großteil ihrer Geschäfte und Gewinne im Ausland. Das gilt nicht nur für die beiden Energiegiganten Shell und BP, sondern auch für den Konsumgüterkonzern Unilever und die vor allem in Asien tätige Großbank HSBC.

Für diese „Multinationals“ ist es wichtiger, wie sich die globale Wirtschaft entwickelt – und nicht die heimische. Dass Großbritannien derzeit den großen Industrienationen beim Wachstum hinterherhinkt, ist für ihr Geschäft nicht entscheidend.

Hinzu kommt, dass viele in London notierte Unternehmen mit hohen Dividenden und massiven Aktienrückkäufen internationale Investoren anlocken und so ihre Kurse nach oben treiben. Für das vergangene Jahr werden die Unternehmen im britischen Spitzenindex nach Voraussage von Analysten der Investmentplattform AJ Bell vermutlich rund 80 Milliarden Pfund (etwa 90 Milliarden Euro) an Dividenden ausschütten, und sie werden eigene Anteile im Wert von mehr als 55 Milliarden Pfund zurückkaufen.

Ein Grund zur Entwarnung ist der von globalen Faktoren und Kurspflege angetriebene Börsenboom jedoch nicht. Der Brexit und der damit verbundene Verlust eines ungehinderten Zugangs zu Kunden in der EU haben Londons Attraktivität für Investoren aus Nordamerika und Asien stark gemindert. Nach Schätzungen der Beratungsfirma EY sind seit dem Referendum 2016 Vermögenswerte von rund 1,3 Billionen Pfund von Großbritannien in die EU verschoben worden. Selbst britische Pensionsfonds meiden heute britische Aktien.

Fegefeuer für EU-Regeln soll London wieder attraktiver machen

Mit einem „Fegefeuer“ für Regeln aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft will die Regierung in London nun den Finanzplatz London wieder nach vorn bringen. Dafür sollen nicht nur die Kapitalvorschriften für Versicherer (Solvency II), sondern auch die nach der Finanzkrise eingeführte strikte Abgrenzung zwischen Retail- und Investmentbanking gelockert werden. Und auch die Abschaffung des Bonusdeckels für Banker soll helfen, London wieder zum Tummelplatz der „Mover und Shaker“ zu machen.

Ob das gelingt, wird sich vielleicht schon zeigen, wenn der japanische Technologie-Investor Softbank demnächst bekannt gibt, wo er den britischen Chiphersteller ARM wieder an die Börse zurückbringen will. Softbank will ARM an der amerikanischen Nasdaq notieren. Der britische Premier Rishi Sunak wirbt jedoch dafür, dass auch London durch ein „dual listing“ von dem Börsengang profitiert. Für die vor allem von Unternehmen aus der „Old Economy“ dominierte Börse an der Themse wäre das wie eine Frischzellenkur.

