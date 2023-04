Globale Trends Teilzeitarbeit ist kein Trend – sondern Folge einer Zwangslage

Einige Medien glauben, die Verantwortlichen für den Fachkräftemangel gefunden zu haben: Menschen, die Teilzeit arbeiten. Vor einer „gefährlichen Entwicklung für das Land“ warnte die „FAZ“ vor einiger Zeit, weil „immer mehr Menschen“ einen Vollzeitjob ablehnten. „Geht es uns zu gut?“, fragte das Blatt. Angesichts von Inflationsraten um zehn Prozent und großen Einbußen bei der Kaufkraft scheint dies eine Frage von unfreiwilliger Komik zu sein.

Doch auch in Frankreich, wo sich Berichte über Nahrungsmitteldiebstähle aus Geldmangel in Supermärkten häufen, gibt es eine Debatte über den Wunsch nach mehr Freizeit. In den USA sieht es ähnlich aus.

Bei uns gehört es zum gehobenen Stammtischgespräch, die Suche vor allem jüngerer Menschen nach einer besseren Work-Life-Balance mit dem Mangel an Arbeitskräften in Beziehung zu setzen: Wer um die 20 Jahre alt sei, habe während der Coronapandemie gemerkt, dass Arbeit nicht alles sei. Wie ein Epikureer zu leben sei das neue Leitbild.

Allerdings ist es eine Sache, sich mehr Zeit außerhalb des Jobs zu wünschen, eine andere ist die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verringern. Und noch eine andere Frage sind die Gründe: Die meisten Menschen, die Teilzeit arbeiten, tun es nicht, weil sie mehr Freizeit höher schätzen als mehr Einkommen.

Sie sind schlicht aus familiären Gründen dazu gezwungen, müssen sich um ihre Kinder oder um pflegebedürftige Eltern kümmern. Dies zeigen Zahlen des Statistischen Amts der Europäischen Union, Eurostat. In der EU war das demnach 2016 bei rund 30 Prozent der Menschen der Grund, die Arbeitszeit zu verringern. Mittlerweile – im Jahr 2022 – waren es 40 Prozent. An zweiter Stelle folgen laut Eurostat mit fast einem Drittel diejenigen, die einfach keine Vollzeitbeschäftigung finden, obwohl sie gern eine ausüben würden. Und mehr als zehn Prozent arbeiten eine geringere Zahl von Stunden, weil sie eine Ausbildung machen.

Kein sprunghafter Anstieg bei Arbeit in Teilzeit

Damit entweicht schon mal ziemlich viel heiße Luft aus der These, nach der Covid-19-Pandemie habe sich massenweise die Präferenz fürs Nichtstun verstärkt. Aber was ist dran an der angeblich rapiden Zunahme des Jobbens ohne vollen zeitlichen Einsatz? Ist das tatsächlich ein Massenphänomen in Deutschland und bei unseren europäischen Nachbarn?

In Deutschland ist die Teilzeitquote, also der Teil aller Beschäftigten, die nicht Vollzeit arbeiten, laut Eurostat zwischen 2017 und Ende 2022 gerade einmal um 1,4 Prozentpunkte auf 28,3 Prozent gestiegen.

Zweifellos eine Zunahme, aber von einem sprunghaften Anstieg kann man da nicht sprechen. In der EU dagegen ist im gleichen Zeitraum die Teilzeitquote laut Eurostat von 18,5 auf 17,7 Prozent gesunken.

Zum angeblichen Trend in den reifen Industriestaaten, immer weniger zu arbeiten, auch wenn Einkommenseinbußen damit verbunden sind, ist also vor allem eines zu sagen: Es gibt ihn nicht, jedenfalls nicht flächendeckend.

Frauen arbeiten weniger als Männer

Blickt man auf unsere Nachbarländer, fällt auf, wie unterschiedlich sie mit der vollen oder begrenzten Beschäftigung umgehen. Die Niederländer sind laut Eurostat im Jahr 2022 die Europameister beim Verzicht auf vollen Einsatz. Rund die Hälfte von ihnen arbeitet kürzer, als es die Normalarbeitszeit vorsieht.

In Polen dagegen ist das demnach nur bei weniger als sieben Prozent der Beschäftigten der Fall. Frankreich liegt ungefähr beim EU-Mittelwert, Ende 2022 nahmen 16,4 Prozent mit einer Teilzeitbeschäftigung Vorliebe. Fünf Jahre vorher waren es noch knapp zwei Prozentpunkte mehr.

Der wirkliche Aufreger beim Thema Teilzeit ist seit Langem bekannt: Sie trifft Frauen wesentlich stärker als Männer, wie Eurostat-Zahlen aus dem Jahr 2021 zeigen. Grob gesagt gilt: Je höher die Teilzeitquote in einem Land, desto weniger Stunden pro Monat arbeiten Frauen im Vergleich zu Männern.

In Frankreich sind es nur zwölf Stunden weniger, in Deutschland 30, in den Niederlanden 40. Den Betroffenen muss das Gerede über das angebliche neue Lebensgefühl, beim Job lieber kürzer zu treten, wie Hohn in den Ohren klingen.

