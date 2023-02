Globale Trends Warum die Löhne stark sind, obwohl die Gewerkschaften schwächeln

Die Arbeitnehmerorganisationen verlieren Mitglieder – trotzdem steigen die Löhne. Dieser Trend aus den USA könnte bald schon Deutschland erreichen.

Zehneinhalb Prozent mehr Lohn fordern die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund in dieser Tarifrunde. Die Aufregung ist groß. Nur Ältere erinnern sich noch an einen Tarifabschluss, der sogar darüberlag: die sogenannte „Kluncker-Runde“ von 1974. Während der ersten Ölkrise setzte der bullige Chef des Verdi-Vorgängers ÖTV, Heinz Kluncker, ein Plus von elf Prozent durch.

Dabei waren die Auswirkungen der Krise noch nicht mal bei den Arbeitnehmern angekommen. Dem SPD-Mitglied Kluncker haben manche Politiker nachgesagt, er habe mit seinem Lohn-Schock zum Sturz der Regierung Willy Brandts beigetragen.

In der jüngsten Vergangenheit dagegen haben die Arbeitnehmer in allen westlichen Industriestaaten Reallohneinbußen erlitten, seit 2021. Die Inflation ist hoch, das Wachstum schwach. Lange wurde in den USA wie in Europa eine Rezession befürchtet. Die bleibt nun zwar aus, doch die Wirtschaftsleistung wird allenfalls gering zunehmen. Das ist kein gutes Umfeld für höhere Löhne.