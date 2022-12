Globale Trends Warum es trotz vieler Krisen nicht zum Angstsparen kommt

Erst der Ukrainekrieg, dann die folgende Energiekrise – und doch halten die Privathaushalte ihr Geld nicht zurück. An der Interpretation der Daten scheiden sich die Geister.

Deutschland steckt in der Wirtschaftskrise: „Die Volkswirtschaft als Ganzes ist mit einem gewaltigen Wohlstandsverlust konfrontiert“, sagte der Konjunkturexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Michael Grömling am Mittwoch bei der Vorstellung der Prognose des IW. Die sieht für das kommende Jahr einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um knapp ein Prozent voraus.

In wirtschaftlich ungewissen Zeiten, zumal in einer Rezession, gilt die Lehrbuchweisheit, dass die Menschen mehr sparen. Genau so geschah es auch zu Beginn der Covid-Krise 2020: Die Sparquote, also der Teil des verfügbaren Einkommens, den die Privathaushalte zurücklegen, stieg steil an.

Eine ähnliche Reaktion würde man jetzt erwarten: Die Unsicherheit wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine, die extrem hohen Energiepreise, die Furcht, einige fossile Energieträger wie Gas könnten nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, machen der Großindustrie wie vielen Kleinbetrieben das Leben schwer. Bei diesen bedrückenden Aussichten liegt ein Vorsorgesparen der Privathaushalte nahe.