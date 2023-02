Globale Trends Warum neue Beihilfen der falsche Weg zu mehr Klimaschutz sind

Frankreich und Deutschland trommeln für mehr Subventionen zugunsten der europäischen Industrie: Nur so könne man mit der großzügigen „grünen“ Förderung in den USA mithalten und mehr Investitionen in den klimafreundlichen Umbau der europäischen Industrie auslösen.

Die Begeisterung für Beihilfen überrascht. Denn seit 2005 setzt die Europäische Union auf einen ganz anderen Weg, der „Cap-and-trade“ („Begrenzen und handeln“) genannt wird. Die Gesamtmenge an Klimagiften, die jährlich ausgestoßen werden darf, wird beschränkt.

Wer emittieren will, etwa die Betreiber von Kraftwerken oder die Industrie, muss sich dafür Zertifikate besorgen. Dieser Emissionsrechtehandel (ETS) soll bewirken, dass es billiger ist, Vorsorge zu betreiben, als zu verschmutzen. Und die Unternehmen sollen ihren Ausstoß von CO2 oder Methan eigenverantwortlich dort verringern, wo es besonders kostengünstig geht.

Der ETS war weltweit Neuland. Inzwischen setzen auch Kalifornien, Südkorea und Quebec einen Zertifikatehandel ein. Doch so, wie die EU ihn anwendet, hat der Emissionshandel Mängel. Der wichtigste: Bislang erfasst er weniger als die Hälfte dessen, was die EU insgesamt an Klimagiften in die Luft bläst.

Und das Tempo der Minderung ist zu schwach. Bliebe es beim Trend der vergangenen Jahre, käme die EU bis 2030 nicht auf ein Minus von 55 Prozent, wie sie es vorhat. Deshalb wurde Ende Dezember 2022 beschlossen, dass die Obergrenze (Cap) künftig schneller sinken soll.

Die Briten setzen auf einen CO2-Mindestpreis

Der europäische Musterschüler in Sachen geringerer CO2-Ausstoß hat sich leider aus der EU verabschiedet: Großbritannien wendet neben dem modifizierten ETS einen CO2-Mindestpreis an. Das britische Unterhaus begründet das so: „Die Preisuntergrenze wurde am 1. April 2013 eingeführt, um den Preis für Kohlenstoff auf einem Niveau zu halten, das Investitionen in kohlenstoffarme Technologien fördert, was mit dem EU-Emissionshandelssystem nicht erreicht wurde.“

Eine harte Kritik, die nicht ganz unberechtigt ist. Denn die schwächere Leistung der EU beim Klimaschutz liegt auch daran, dass zu viele Zertifikate gratis ausgegeben wurden: Die Empfänger konnten und können im entsprechenden Umfang für lau verschmutzen – und müssen nicht investieren.

In den kommenden Jahren sollen diese Gratiszuteilungen abgebaut werden. Außerdem werden Aktivitäten in den CO2-Handel aufgenommen, die bisher außen vor waren, nämlich die wichtigen Verschmutzer Gebäude und Verkehr. Ab 2027 gilt für sie ein eigener Zertifikatehandel.

Wird das genug sein, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Der ETS hat einen schlechten Ruf, weil er anfangs zu schüchtern umgesetzt wurde. Es blieb in der EU bei einem Patchwork, bei dem neben dem Zertifikatehandel Gebote, Verbote, Subventionen und Selbstverpflichtungen großer Unternehmen stehen. Doch die, so eine am Montag veröffentliche Analyse des New Climate Institute, „halten in den meisten Fällen nicht, was sie versprechen“.

Ganz anders die diskreten Briten: Kein anderes Land in Europa hat so viel Offshore-Windparks aufgebaut, die zuverlässigste Form der Energieversorgung durch Wind. Dort beträgt die Kapazität 11,2 Gigawatt – ungefähr so viel, wie acht Atomkraftwerke leisten –, in Deutschland sind es 8,1 Gigawatt.

Das liegt auch daran, dass die Briten den Ausbau der Erneuerbaren mit Differenzverträgen fördern. Vereinfacht gesagt wird den Investoren nicht eine bestimmte Subvention, sondern ein Strompreis garantiert. Liegt der Preis nach Fertigstellung niedriger, erhalten sie eine Förderung, liegt er höher, muss der Betreiber zahlen.

Die britischen Konservativen haben hinbekommen, was CDU und CSU in Deutschland unter der ewigen Kanzlerin Angela Merkel jahrelang versäumt haben. Das zeigt: Erfolgreicher Klimaschutz ist keine Frage von Ideologie, sondern von seriöser Politik. Jetzt nach mehr Beihilfen zu rufen ist keine Lösung.

