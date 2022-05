Globale Trends Weder Angebotspolitiker noch Keynesianer haben ein Rezept gegen die Stagflation

Eine Rezession lässt sich kaum noch verhindern. Die Notenbanker müssen aufräumen, den Wirtschaftspolitikern fehlen Ideen und Mittel.

London Wenn sich die wirtschaftliche Elite am kommenden Wochenende zum World Economic Forum (WEF) in Davos versammelt, dürfte die Stimmung ziemlich gedrückt sein. Der Doppelschlag von Pandemie und Krieg hat die Weltwirtschaft an den Rand einer Stagflation gebracht.

Wirtschaftliche Stagnation und stark steigende Preise gab es in den führenden sieben Industrienationen (G7) zuletzt in den 1970er- und 1980er-Jahren. Damals brauchte es eine Rezession, um die Preise wieder unter Kontrolle und damit die Wirtschaft zurück ins Gleichgewicht zu bringen.

Eine ähnliche Schmerztherapie halten Notenbanker auch jetzt für notwendig. Die Bank of England ist angesichts der explosionsartig gestiegenen Lebenshaltungskosten bereits eingeknickt und konzentriert sich darauf, die langfristigen Inflationserwartungen mit stetigen Zinserhöhungen zu dämpfen.

