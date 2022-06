Globale Trends Wege aus der Stagflation: Geteiltes Leid ist halbes Leid

Mehr als sieben Prozent Inflation und weniger als zwei Prozent Wachstum – das ist der Ausblick für die Konjunktur, die Wirtschaftsforscher für Deutschland derzeit voraussagen. Zumindest keine technische Rezession mit zwei aufeinander folgenden Quartalen, in denen die Wirtschaft schrumpft. Aber richtig freuen kann man sich über diese Prognose nicht, ähnelt die Vorhersage doch stark dem wirtschaftlichen Sinkflug in eine Stagflation der 1970er-Jahre.

Was uns jedoch noch mehr Sorgen machen sollte, ist die Tatsache, dass mit der Weltbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zwei ökonomische Denkfabriken jetzt Warnungen aussprechen, die aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Weltwirtschaft schauen: Die Weltbank kümmert sich insbesondere um das Wohl der ärmeren Entwicklungs- und Schwellenländer. Die OECD gilt als Club der reichen Volkswirtschaften.

Ihre Botschaft ist jedoch die gleiche: Die Gefahr einer Stagflation ist global. Denn die derzeitige Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wachstum verlaufe in vielen Ländern stark synchron, warnt die Weltbank, nachdem sie ihre Konjunkturprognose für das globale Wachstum in diesem Jahr von zuvor 5,7 auf 2,9 Prozent gesenkt hat. Was global immer noch wie eine weiche Landung aussieht, bedeutet insbesondere für viele ärmere Länder einen wirtschaftlichen Crash.

Die globale Misere hat viel mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu tun. „Wir zahlen einen Preis dafür“, sagt OECD-Chefökonomin Laurence Boone und warnt: Wenn wir die wirtschaftlichen Lasten nicht gut verteilen, wird dieser Preis höher ausfallen. Das gilt für Arm und Reich sowohl zwischen als auch innerhalb der einzelnen Länder.

Die aktuelle Gefahr ist nicht so sehr, dass sich die Stagflationsära der 1970er-Jahre in den reichen Industrienationen wiederholt. Auch wenn sich das Drehbuch gleicht, sind wir insbesondere von den horrenden Inflationszahlen nach der Ölkrise vor mehr als 40 Jahren noch entfernt.

Ein Blick auf die enorme Staatsverschuldung in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt jedoch, dass die Schuldenstände dort heute viel höher sind als damals. Für einen großen Teil der Kredite müssen variable Zinsen in Dollar gezahlt werden.

Jede Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank trifft die Schuldner im globalen Süden also doppelt hart. Beispiel Ägypten: Dort subventioniert der hochverschuldete Staat die Brotpreise für mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Jeder kann sich die Kettenreaktion ausmalen, wenn ein höherer Schuldendienst zu weniger Brothilfen, zu mehr Hunger und dann zu sozialen Unruhen führt.

Fallschirme für eine weiche Landung

In den reichen Ländern sind Hungersnöte zwar nicht zu befürchten, der soziale Frieden ist dennoch bedroht. Beispiel Großbritannien: Die Inflation bewegt sich in Richtung zehn Prozent, das Wirtschaftswachstum soll nach Vorhersage der OECD nächstes Jahr zum Stillstand kommen.

Ende Juni streiken im Inselreich 40.000 Bahnangestellte, weil sie es nicht mehr hinnehmen wollen, dass ihre Realeinkommen dauerhaft sinken. Aus dem gleichen Grund hat die IG Metall hierzulande Lohnerhöhungen von mehr als sieben Prozent gefordert.

„Wir werden ärmer werden“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine und prophezeite uns allen einen Wohlstandsverlust. Wenn sich die Wirtschaftspolitiker jetzt um eine möglichst weiche „Landung“ in dieser harten Realität bemühen, müssen sie auch darauf achten, dass die Fallschirme gerecht verteilt werden.

