Globale Trends Wenn der Fiskus zum Klimakiller wird

London Dass es nicht gut um das Klima steht, wissen wir schon lange. Kurz bevor am Sonntag im ägyptischen Scharm el-Scheich die Weltklimakonferenz begann, warnten die Vereinten Nationen (UN) in ihrem Umweltbericht, selbst wenn alle Länder ihre Klimaziele bis 2030 erreichen sollten, drohe unserem Globus eine Katastrophe. Und viele Länder, inklusive Deutschland, sind weit entfernt davon, ihre Versprechen zu erfüllen.

Nach Meinung der UN-Experten kann nur ein radikaler Kurswechsel unserer Wirtschaftsweise das Schlimmste noch verhindern. Da kommt es wie ein Schock, dass die größten Produzenten fossiler Brennstoffe gerade jetzt Rekordgewinne einfahren. Shell verdoppelte seinen Quartalsgewinn, Exxon Mobil verdreifachte ihn sogar, und BP ist auf dem Weg zum besten Ergebnis seiner Geschichte.

Ob bei Total in Frankreich, Repsol in Spanien oder Saudi Aramco am Persischen Golf – überall das gleiche, schiefe Bild. Nach Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) werden die Öl- und Gasproduzenten in diesem Jahr weltweit ihre Profite auf rund vier Billionen Dollar verdoppeln. „Die heutigen hohen Preise für fossile Brennstoffe haben den Produzenten einen noch nie da gewesenen Geldsegen beschert“, konstatiert die IEA.

US-Präsident Joe Biden griff die Konzerne in dieser Woche scharf an. „Ihre Gewinne sind Kriegsgewinne – Gewinne aus dem brutalen Konflikt, der die Ukraine verwüstet und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt schadet“, beklagte er und drohte den Energieunternehmen mit einer Übergewinnsteuer.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Groteske daran: Anstatt die Unternehmen durch die höheren Abgaben auf Gewinne aus fossilen Brennstoffen für ihre Klimasünden zu bestrafen, können die Unternehmen nach Bidens Idee einer solchen Steuer entgehen, wenn sie einen Teil ihres Profits in die Produktion fossiler Brennstoffe investieren und so die hohen Energiepreise dämpfen.

Kurs der Politiker sorgt für Verwirrung bei Unternehmen

Mit dieser verqueren Logik steuert auch Großbritannien seine Energieproduzenten in eine klimafeindliche Richtung. Dort können Shell, BP und Co. der sogenannten „windfall tax“ fast gänzlich entgehen, wenn sie in der Nordsee nach mehr Öl und Gas bohren. Während Biden bei den am Dienstag stattfindenden Zwischenwahlen in den USA mit allen Mitteln um Wählerstimmen kämpft, will der britische Premier Rishi Sunak auf Teufel komm raus das Königreich „energieunabhängig“ machen.

Die gleichen Politiker, die seit Jahren die Energiebranche zu einer grünen Klimawende drängen und dafür Milliardensummen ausgeben, fordern jetzt, Klimakiller verstärkt zu fördern. Kein Wunder, dass viele Unternehmen auf diesen Widerspruch verwirrt und einige sogar zynisch reagieren.

Die Energiebranche gebe ihre Zufallsgewinne durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Bevölkerung zurück, versuchte Exxon-Mobil-Chef Darren Woods Forderungen nach neuen Steuern abzuwehren. Einsichtiger zeigte sich Shell-Boss Ben van Beurden: „Ich denke, wir müssen das akzeptieren und uns darauf einlassen“, sagte er mit Blick auf die Forderungen nach weiteren Übergewinnsteuern, die es in einigen EU-Ländern bereits gibt.

Die Krux dabei ist, dass die bisherigen Steuermodelle nicht funktionieren. Beispiel Shell: Der jetzt in London beheimatete Energiekonzern hat noch keinen Penny Steuern für seine „Kriegsgewinne“ (Biden) gezahlt, weil er mit Investitionen in neue Öl- und Gasproduktion die Forderungen des Fiskus aushebeln konnte. BP wird nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 800 Millionen Dollar Übergewinnsteuern zahlen. Gemessen an dem Reingewinn von 22,8 Milliarden Dollar nach nur neun Monaten entspricht das einer effektiven Steuerquote von 3,5 Prozent.

Regierungen steuern in die falsche Richtung

Wenn die Regierungen es mit ihren Klimaversprechen ernst meinen, müssen sie ihre Steueranreize so setzen, dass nicht mehr Klimakiller produziert werden, sondern die Energieunternehmen ihre Transformation weg von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Steuernachlässe sollte es deshalb nur für grüne Investitionen geben. Die Einnahmen aus der Übergewinnsteuer sollten ebenfalls gezielt verwendet werden, um klimafreundliches Verhalten zu belohnen – und nicht mit der Gießkanne pauschal den Energiekonsum fördern.

Die bislang widersprüchlichen Signale der Politik entlassen die Energiekonzerne aber nicht aus der Pflicht. Shell-Chef van Beurden hat die gesellschaftliche Verantwortung seiner Branche besser begriffen als sein Kollege Woods von Exxon Mobil. Zwar investieren die Unternehmen in eine grüne Transformation. Dass die größten westlichen Öl- und Gasproduzenten jedoch zusammen immer noch rund 30 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgeben und zusätzlich XXL-Dividenden zahlen, zeigt, dass hier noch viel Luft nach oben ist.

Wenn wir keine Zeit zu verlieren haben, um die Klimakatastrophe zu verhindern, ist es weder ökonomisch plausibel noch moralisch vertretbar, dass die Energieunternehmen ihre Rekordgewinne überwiegend an die Vermögenden auszahlen, statt sie in den Klimaschutz zu investieren.

Mehr: Aufbruch oder Stillstand? Darauf kommt es bei der Klimakonferenz in Ägypten an