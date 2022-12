Globale Trends Wirtschaftsnobelpreisträger rätseln über die Ursachen der Inflation – Tucholsky hat es schon immer gewusst

An diesem Freitag wird die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres bekannt geben. Zu den Favoriten dürfte die „Inflation“ gehören, für die sich unsere Nachbarn in Österreich bereits entschieden haben.

Kein Wort war im Jahr 2022 wohl derart in aller Munde wie das, das Ökonomen etwas technokratisch als Preissteigerungsrate definieren. Und über kein anderes Wort wurde so viel gestritten wie über die Inflation, ihre Ursachen und Folgen.

Den Streit darüber, ob die Inflation ein vorübergehendes oder dauerhaftes Problem ist, hat die Zeit inzwischen entschieden – auch weil die Preiserwartungen und Preise hoch bleiben, je länger man das Inflationsgespenst an die Wand malt. Viel interessanter ist jedoch die Frage, ob es sich bei der Inflation um ein monetäres oder ein fiskalisches Phänomen handelt.

Viele Ökonomen dachten, die Sache sei eigentlich seit 1963 entschieden. Damals sprach der Wirtschaftsnobelpreisträger und Übervater der Monetaristen Milton Friedman den berühmten Satz: „Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen.“ Daraus leiteten Geld- und Fiskalpolitiker dann folgende Arbeitsteilung ab: Notenbanker sorgen für Geldwertstabilität und Regierungen für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.

Die weltweite Stagflation – kaum Wachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen – hat nun alles durcheinandergebracht. Mit seinem mehrere Billionen Dollar schweren Konjunkturprogramm heizte US-Präsident Joe Biden erst die Inflation an und versuchte dann, die Inflation mit seinem „Inflation Reduction Act“ wieder in den Griff zu bekommen.

Geld- und Fiskalpolitik sollten sich im Gleichschritt bewegen

In Großbritannien reichte die Ankündigung der Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss, Wachstum auf Pump zu finanzieren, um bei den Währungshütern der Bank of England alle Alarmglocken zu läuten.

Viele Ökonomen haben aus diesen fiskalpolitischen Eskapaden deshalb die Lehre gezogen, dass sich Geld- und Fiskalpolitik stets im Gleichschritt bewegen sollten. Oder, um es mit den Worten des französischen Finanzministers Bruno Le Maire zu sagen: „Die restriktive Politik der Zentralbanken ist unwirksam, wenn die öffentlichen Finanzen weiter wachsen.“

Noch einen Schritt weiter geht der amerikanische Ökonom Thomas Sargent, auch ein Träger des Wirtschaftsnobelpreises und Fan rationaler Erwartungen. „Anhaltend hohe Inflation ist immer und überall ein fiskalisches Phänomen, bei dem die Zentralbank ein geldpolitischer Komplize ist“, widersprach Sargent schon 2013 dem Altmeister Friedman.

Sein Kollege John Cochran von der konservativen Denkfabrik Hoover Institution leitet daraus eine „Fiscal Theory of the Price Level“ ab und warnt: Man bekommt mehr Inflation, wenn die Bürger nicht mehr daran glauben, dass der Staat seine Schulden zurückzahlen kann.

Sein Argument ist simpel. Wenn dem Staat das Geld ausgehe und er keine neuen Schuldscheine mehr an Investoren verkaufen könne, werfe die Notenbank die Geldpresse an und die Inflation steige. Kritiker der lockeren Geldpolitik sehen in den massiven Anleihekäufen der Notenbanken (Quantitative Easing) nach der Pandemie genau diesen Teufelskreis am Werk.

Sargent und seine Anhänger stellen mit ihrer fiskalischen Inflationstheorie auf den ersten Blick nicht nur Friedmans Monetarismus auf den Kopf, sie lassen auch Neo-Keynesianer ratlos zurück: Besagt doch deren wirtschaftspolitische Orthodoxie, dass die Fiskalpolitik wie ein Airbag wirken soll, wenn die Notenbank im Kampf gegen die Inflation auf die Konjunkturbremse tritt und die Zinsen erhöht. Ein Sparprogramm des Staates mitten in einer Rezession mache die Sache für die meisten Menschen dagegen nur noch schlimmer.

Theorie und Realität klaffen weit auseinander

Hinzu kommt, dass eine fiskalpolitische Erklärung der Inflation empirisch auf wackligen Füßen steht. Nach der Finanzkrise 2008 stiegen die Staatsschulden vieler Länder ebenfalls enorm an, von einem Inflationsschub war jedoch nichts zu sehen. Im Gegenteil: Es folgte eine lange Ära mit Inflationsraten nahe null, auf die Notenbanker eben mit jenen unkonventionellen Anleihekäufen reagierten, die jetzt angeblich für die Inflation mitverantwortlich sind.

Wenn „Inflation“ also wirklich am Freitag zum Wort des Jahres gekürt wird, sollten wir uns daran erinnern, dass sich viele im abgelaufenen Jahr über etwas die Köpfe heißgeredet haben, das selbst Wirtschaftsnobelpreisträger nur unzureichend erklären können. So bleibt als Trost nur das Bonmot von Kurt Tucholsky, einem der größten Künstler der deutschen Sprache: „Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. (…) Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da beziehungsweise nicht da – meist nicht da.“

