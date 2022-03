Kolumne – Globale Trends Wladimir Putin ist gescheitert, aber ist Russland zu groß zum Scheitern?

Egal wie der Krieg in der Ukraine ausgeht: Europa muss mit seinem riesigen Nachbarn im Osten leben. Dafür sind wir weder militärisch noch politisch gerüstet.

Den Krieg in der Ukraine mag der russische Präsident Wladimir Putin mit seinen Panzern, Raketen und Bomben vielleicht noch gewinnen. Mit seiner anachronistischen Mission, Russland zu zaristischer Größe zurückzuführen, ist der Kriegstreiber im Kreml jedoch bisher gescheitert. Aber ist mit Putin auch Russland gescheitert? Oder ist Russland, so wie die Großbanken in der Finanzkrise, „too big to fail“, also zu groß zum Scheitern?

Schließlich ist Russland schon allein von der Flächenausdehnung ein Koloss, der sich mit mehr als 17 Millionen Quadratkilometern über zwei Kontinente erstreckt. Es ist ein Rohstoffgigant mit riesigen Gas- und Ölvorkommen.

Russland ist zudem eine militärische Großmacht mit fast einer Million Soldaten und den weltweit meisten Atomwaffen und eine geopolitische Großmacht mit 144 Millionen Menschen und einem Vetorecht im UN-Sicherheitsrat. Kann man eine solche Supermacht einfach „canceln“ und für ewig isolieren?