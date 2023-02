Kolumne „Out of the box" Ist die Logik am Ende, fällt dem Unsinn noch was ein

Platon war der Erste, der auf den Trichter gekommen war. Er hat unsere Gedanken sortiert und die Ratio in die Welt gebracht. Dinge, die unsichtbar und unbegreiflich waren, wurden auf einmal erklärbar. Dank griechischer Denkhilfe kam die Vernunft in unser Leben. Die Welt nahm Geschwindigkeit auf und brachte die unglaublichsten Dinge hervor. Der Ratio sei Dank.

Gestärkt durch ihre weltweiten Erfolge schwang sich die Logik jedoch zum Alleinherrscher, zur Ultima Ratio, auf. Sie erklärte sich selbst zur höchsten Entscheidungsgewalt, ein Despot, der niemanden neben sich duldet. Das Un-Logische wurde kurzerhand vom Hof gejagt. Heute fristet es sein Nischendasein in Schauspielschulen, Tanztheatern und Töpferkursen. In der Geschäftswelt hat das Irrationale seit Jahren Hausverbot.

Verständlich. An der Unternehmensspitze ist niemand je gefeuert worden, weil er logisch nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Diese Handlungsanleitung war wie eine Gehirnwäsche für die Managerriege und der Homo rationalis machte Karriere. In der täglichen Unternehmensführung unterwerfen wir heute alles und alle dem kalten Blick der Logiker. Das führt zu akuter Gedankenarmut. Eine Nebenwirkung, die uns jetzt in Zeiten großer Umbrüche das Genick brechen kann.

Der Blick in den Rückenspiegel zeigt, wir Deutschen haben schon lange nichts weltbewegend Neues mehr erfunden. Aus dem Land der Erfinder und Unternehmer wurde die Nation der Optimierer. Unsere unternehmerische Ratio lässt große Gedankensprünge nicht mehr zu. Alle Unternehmen denken nur noch in eine Richtung. Wie ein Navigationssystem, das nur noch eine Route auf dem Schirm hat.

Was machen wir aber, wenn die alten Wege und die alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren? Jetzt. Der Bertelsmann- und RTL-Chef Rabe hat seine Antwort gegeben: Stellenabbau, Kosteneinsparung und der Verkauf von Unternehmensanteilen zum Schnäppchenpreis. Same procedure as every year. Doch gegen Ideenarmut hilft kein Sparprogramm.

Frank Dopheide: Die Wirtschaft braucht neue Wege und Denkmodelle

Wenn es um alles oder nichts geht, werden Logik und Berechenbarkeit zur echten Gefahr. In den berühmt-berüchtigten militärischen und unternehmerischen „war games“ erkennen wir, dass das unlogische und unerwartete Element einen strategischen Vorteil bringt.

Das sollten wir nicht unbedacht lassen. Rechnen wir mit dem Unlogischen und befreien wir die Gedanken aus der Logikfalle. Wenn wir beide Gehirnhälften zum Einsatz bringen, dann sind rein rechnerisch die Möglichkeiten doppelt so groß.

Die Wirtschaft braucht, zumindest für alles, was außerhalb des Berufsfelds Atomkraftwerk, Flugsicherung und Bombenentschärfung liegt, neue Wege und Denkmodelle. Manchmal ist das Vernünftigste, nicht allzu vernünftig sein zu wollen.

Der Mensch ist unkalkulierbar, doch das hat Excel bisher nicht mit einkalkuliert. Auch wenn das einigen unwahrscheinlich vorkommt, aber einhundert Prozent aller Mitarbeiter, Kunden, Shareholder und Aufsichtsräte sind Menschen.

Bernard Arnault: Der reichste Mensch der Welt verkauft Handtaschen

Unternehmen haben jahrzehntelang über Preis und Rabatt geredet und darüber den Wert ganz aus den Augen verloren. Dieser entsteht individuell im Kopf des Menschen. Und das lohnt sich. Fragen Sie Bernard Arnault, Familienunternehmer, mit 215 Milliarden Dollar reichster Mensch unseres Planeten. Doppelt so reich wie Warren Buffett, Jeff Bezos oder Bill Gates.

Der Franzose baute sein Vermögen über Jahrzehnte mit LVMH auf. (Foto: Reuters) Bernard Arnault

Herr Arnault lebt in Paris, bezahlt Steuern und verkauft Handtaschen im großen Stil. Luxus pur. Kein vernünftiger Manager würde zwanzigtausend Euro dafür hinblättern. Wobei der Wert der Taschen in den vergangenen Jahren sprunghaft gestiegen ist, im Gegenteil zu Technologieaktien oder Kryptowährungen. Denken wir mal drüber nach.

Das Unlogische führt unser Gehirn in Ecken, in denen noch niemand war.

Es dehnt unsere Vorstellungskraft. Wer hätte je gedacht, dass die Welt auf einen Design-Staubsauger im Star-Wars-Look von Dyson wartet oder auf kunterbunte Kaffeekapseln, die die gute alte Kanne in den Schrank und den Schatten stellen? Bloß weil etwas unsinnig erscheint, muss es nicht sinnlos sein. Gerade dort, wo das Spielerische die Ernsthaftigkeit überholt, entsteht Ungesehenes und Unerwartetes. Dann sind Sie der Zukunft auf der Spur. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf. Sie werden Ihre helle Freude daran haben. Ihre Kunden, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Buchhalter übrigens auch.

