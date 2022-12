Kolumne „Kreative Zerstörung“ Generative KI: Alles überall auf einmal

Auch in puncto Kreativität können KI-Systeme mittlerweile den Menschen schlagen und lassen sich zu umfassenden Produktivitätstools machen. Das birgt allerdings auch Herausforderungen.

Generative KI macht den Umgang mit vielen alltäglichen Erledigungen leichter, meint Miriam Meckel. (Foto: dpa) Künstliche Intelligenz

Es ist mehr als acht Jahre her, dass ich das Vergnügen hatte, den Festvortrag zum 25. Jubiläum der Georg-von-Holtzbrinck-Journalistenschule zu halten. Der Titel lautete: „Biojournalismus“. Und in dieser Rede habe ich gesagt: „Es bleibt uns keine Zeit für Stillstand, automatisierter Journalismus ist im Kommen.“ Auf diesem Satz könnte ich mich jetzt ausruhen und mir gönnerhaft selbst auf die Schulter klopfen: richtig vorhergesagt.

Aber das stimmt nicht, und man muss auch mal in der Lage sein, einen Irrtum einzugestehen. Ich habe damals nämlich auch gesagt: „Unser großes Alleinstellungsmerkmal – unsere Unique Selling Proposition (USP) – ist Biojournalismus: Journalismus von Menschenhand und Menschenkopf gemacht.“ Gemessen an der Entwicklung, die wir im Feld der generativen Künstlichen Intelligenz („generative AI“) in den vergangenen 18 Monaten beobachten konnten, muss ich zugeben: zu forsch gebrüllt, Löwin.