Kolumne „Kreative Zerstörung“ Hier zu übernachten ist ein Statement: Das Null-Sterne-Hotel in den Schweizer Alpen

Nähert man sich der Tankstelle an der Avenue des Comtes de Savoie in der kleinen Gemeinde Saillon im Schweizer Kanton Wallis, dann ist es ein bisschen, als träte man in Edward Hoppers Gemälde „Gas“ von 1940 ein: eine erleuchtete Tankstelle inmitten von nichts. Ein „Nicht-Ort“, wie ihn der französische Anthropologe Marc Augé bezeichnet hätte.

„Nicht-Orte“, das sind monofunktional genutzte Flächen, Brachen einer technokratischen Zivilisation. Auf ihnen können Menschen zwar ein spezielles Bedürfnis befriedigen – tanken, shoppen, abreisen –, aber sie haben keine Geschichte und keine Identität. Sie stehen für die Vereinsamung und kommunikative Verwahrlosung der Hopper’schen „Night Hawks“.

In Saillon muss man einmal mehr hinschauen, dann wird dieser Platz vom „Nicht-Ort“ zu etwas Besonderem. Denn direkt neben der unbemannten Tankstelle steht ein Doppelbett auf einem Podest, ohne Dach und Wände, aber üppig bestückt mit frischen weißen Kissen und Bettlaken, an beiden Seiten eine leuchtende Nachttischlampe. Dort kann man ungeschützt schlafen unter freiem Himmel. Wenn es regnet, dann regnet es. Wenn ein Fremder kommt, dann steht er direkt am Bett. Wenn in dem Bett etwas geschieht, dann ist es öffentlich.

Die „anti-idyllische Null-Sterne-Suite“ ist Teil eines Kunstprojekts des Hoteliers Daniel Charbonnier und der Schweizer Zwillingsbrüder Frank und Patrik Riklin. Seit 2008 richten sie temporäre „Hotels“ an ungewöhnlichen Orten ein. Inmitten eines pittoresken Weinguts beispielsweise, umgeben von Natur.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Bett in Saillon allerdings ist anders als alles Bisherige. Man schläft dort an der Tanke – und genau darum geht es. „Der Schlaf ist nicht das Wichtigste“, sagt Frank Riklin. „Wichtig ist das Nachdenken über die aktuelle Weltlage. Hier zu übernachten ist ein Statement für die dringende Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderungen.“

Und so liegt man bei etwa fünf Grad in diesem Bett und fragt sich zunächst einmal: Warum mache ich das? Es ist kalt, es ist hell, und es beschleicht einen das Gefühl von Wehrlosigkeit, wie man da so unter freiem Himmel am Rande einer Straße schläft, die auch nachts befahren wird.

Frank und Patrik Riklin gründeten 2008 das Hotelkonzept. (Foto: Miriam Meckel) Null-Sterne-Suite

Da kommt irgendwann gegen vier Uhr ein weißer Lieferwagen angefahren, hält an der Tankstelle, Türen gehen auf und wieder zu, nach einer Weile fährt er wieder ab. Das Ganze wiederholt sich mehrmals. Wie oft kann man hintereinander tanken müssen? An Schlaf ist nicht mehr zu denken.

Wann immer ich die Augen öffne, stelle ich fest, wie hell es mitten in der Nacht selbst am Rande eines kleinen Städtchens ist – Straßenlaternen, Autoscheinwerfer, Lichter an den Häusern. Wofür braucht man all dieses Licht, wenn die Welt schläft? Eine Verschwendung, die mir zudem den Schlaf raubt.

Technologien werden nachts deutlicher wahrnehmbar

Diese Nacht in Saillon lässt sich sehen und hören. Autos rasen vorbei, an der Tankstelle hängt ein Selecta-Automat, der lautstark Chips und Getränke ausspuckt. Nachts um halb drei geht eine Frau mit drei bellenden Hunden spazieren. Und immer wieder diese Autos, die am Bett vorbeirasen.

Diese Nacht ist wie ein hell erleuchtetes Konzert des Lebens. Die Technologien, die uns alltäglich umgeben, werden nachts so viel deutlicher wahrnehmbar – ein Summen der Zivilisation. Es verstummt nie ganz, aber wird zwischendurch zur Lärm- und Lichtverschmutzung. Eine Übung in Bewusstwerdung, wie wir unsere Welt denaturalisiert haben.

Wie wir vergessen haben zu fragen, wann man welche Technologien wirklich braucht und wann man sparsam sein könnte. In der einem bewusst wird, was für ein Luxus es ist, in Ruhe und warm mit Dach über dem Kopf in den eigenen vier Wänden zu schlafen. In denen installieren wir teure Jalousien, um die natürliche Dunkelheit wiederzuerlangen, die man zum Schlafen braucht, die wir aber in den Städten rund um die Uhr wegleuchten.

„Es geht um die Realitäten, mit denen wir alle heute konfrontiert sind“, sagt Daniel Charbonnier. Und tatsächlich: Die lernt man in der Nacht an der Tankstelle wieder ganz anders kennen.

Zielkonflikt zwischen Privatsphäre und Sicherheit lässt sich nicht durch Technik lösen

Gibt es nie Probleme mit den Gästen? „Es gibt eine Wechselwirkung zwischen denen, die in dem Bett im Freien schlafen, und der Umwelt“, so Charbonnier. Zwei junge Frauen sind aus dem Bett ins nahe Hotel geflohen, sie hatten genug von der Konfrontation mit den Auswüchsen der Zivilisation.

„Wir können hier auch nicht überall Kameras aufstellen“, sagt Charbonnier. „Das Bett ist ein intimer Ort, will ich da rund um die Uhr gefilmt werden?“ Der Zielkonflikt zwischen Privatsphäre und Sicherheit lässt sich eben nicht durch Technik lösen, sondern nur durch Zivilisation.

Bei alledem Ungewöhnlichen, das einem eine schlaflose Nacht bescheren kann, gibt es eine Konstante. Das ist die Butlerin Lotti. Die 65-jährige pensionierte Bürgerin von Saillon engagiert sich fürs Wohlbefinden ihrer Gäste.

Abends serviert sie einen heimischen Rotwein, morgens Tee mit Gebäck. Sie verkörpert die Essenz des ganzen Projekts: „Null Sterne: Der einzige Stern bist du.“ Und zeigt, was man in diesen Tagen gelegentlich vergessen kann: Nicht der technologische Fortschritt macht einen Nicht-Ort lebenswert, sondern die Menschen, die man trifft.

In dieser Kolumne schreibt Miriam Meckel 14-täglich über Ideen, Innovationen und Interpretationen, die Fortschritt und ein besseres Leben möglich machen. Denn was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. ada-magazin.com

Mehr: Schluss mit der Bevormundung durch die Tech-Konzerne – „Right to Repair“-Bewegung rückt das Eigentumsrecht wieder zurecht