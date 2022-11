Kolumne „Kreative Zerstörung“ Ist das Ende des Fortschritts unvermeidbar?

Es gab eine Zeit, da schielten amerikanische Experten neidisch auf das deutsche Wissenschaftssystem, das immer neue große Entdeckungen hervorbrachte. Man dürfe „die wachsenden täglichen Beweise des glücklichen Einflusses einer Wissenschaftskultur auf die Industrie und die Zivilisation ganzer Nationen nicht unterschätzen“, schrieb 1861 der Wissenschaftsexperte William Barton Rogers mit Blick auf Deutschland.

Er plädierte für eine neue Disziplin der „Industrial Arts“. Kurz darauf gründete er das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, das sich fortan genau darum kümmern sollte – den organisierten Fortschritt.

Inzwischen schauen Teile der Welt, auch Deutschland, neidisch auf die Erfolge, die am MIT und anderen US-Eliteuniversitäten ihren Anfang genommen haben. Eine Frage allerdings haben bislang die exzellenten Forscherinnen und Forscher auf beiden Seiten des Atlantiks nicht zufriedenstellend beantwortet: Warum wird der Fortschritt gefühlt immer langsamer und schwieriger? Wie kann es dann noch gelingen, den Lebensstandard der Menschen weiter zu steigern?

Das Produktivitätswachstum ist zur lahmen Schnecke geworden, und das ausgerechnet in Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts. Während die Investitionen in Computer und neue Technologien zuweilen zweistellig wuchsen, ging das Produktivitätswachstum gar zurück. Der US-Ökonom Robert Gordon hat dieses Phänomen als „Produktivitätsparadox“ beschrieben. In der ersten industriellen Revolution war davon noch nichts zu spüren: Elektrizität und Dampfmaschine haben einen wahren Produktivitätsboom freigesetzt. Nichts mehr davon heute. Ist Fortschritt ein sterbendes Konzept?

Durchaus nicht. Aber man muss schon genau hinschauen, um zu verstehen, was hier los ist. Die erste wichtige Frage lautet: Ist Fortschritt ein endloser linearer Prozess, in dem wir gleichbleibend alles neu erfinden und gestalten können? Ich vermute nein.

Im 19. Jahrhundert hat die Wissenschaft so viele große Entdeckungen gemacht, dass ebenso große Sprünge in der Zivilisation mit entsprechenden Wachstumsschüben möglich waren: Die Erfindung der Elektrizität, der Dampfmaschine, die Entdeckungen der Atom- und Quantenphysik haben Wirtschaft und Gesellschaft revolutioniert. Von den Klerikern des Mittelalters, die an die Erde als Scheibe glaubten, bis zu Galileo Galilei bedurfte es einer Revolution der Naturwissenschaften, der Intelligenz und des Glaubens.

Vielleicht kann das nicht immer so weitergehen, weil das Portfolio menschlicher Möglichkeiten doch irgendwo endlich ist. Wir können heute vielleicht zum Mars fliegen, aber die Gesetze der Quantenphysik bleiben gültig.

Die Innovationssprünge werden kleiner

Den Gedanken mag manch einer gar nicht erst zulassen, und doch ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Denn nur so lässt sich planen, wie wir ein Wachstum der Weltbevölkerung, die Verknappung natürlicher Ressourcen, die Folgen des Klimawandels und die steigenden Erwartungen an Lebensstandard eigentlich zusammenbringen wollen.

Wenn die Theorie des abnehmenden Grenznutzens nicht nur für das Konsumverhalten, sondern auch für unseren Fortschritt gilt, dann ändert das unsere Zukunft.

So beschreibt es auch ein Ansatz, den der US-Ökonom Benjamin Jones 2009 geprägt hat: die Last des Wissens („Burden of Knowledge“). Anhand eines großen Datensatzes beweist er: Mit dem Fortschritt der Technologie und einem wachsenden Wissensfundus wird es immer schwieriger, überhaupt noch Neues zu entdecken, und die Innovationssprünge werden kleiner.

Innovatoren werden über die Jahre immer älter, bevor sie ihre erste Erfindung machen, die fachliche Spezialisierung und das Teamwork nehmen derweil zu.

Indien verdoppelt Solarkapazitäten in sieben Jahren

Zum anderen ist Fortschritt nicht für alle gleich: Eine aktuelle Studie zeigt beispielsweise, dass der Einsatz von KI in Unternehmen ganz stark von ihrer Größe und der Vorerfahrung der Teams abhängt. Große Unternehmen profitieren vom Einsatz von KI-Anwendungen, kleinere Unternehmen profitieren eher davon, KI auf einer Metaebene einzusetzen, um neue Innovationsprozesse zu entwickeln. Auch der Prozess, in dem Fortschritt entstehen kann, wird also komplizierter.

Und schließlich hat Fortschritt nicht für alle dieselbe Bedeutung. Seit Beginn der Industriegesellschaft Anfang des 19. Jahrhunderts lautet das Narrativ: Ökonomischer und moralischer Fortschritt einer Gesellschaft gehen Hand in Hand.

Inzwischen wissen wir: Es gibt in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedliche Ansichten, was Fortschritt eigentlich ist. Indien baut derzeit etwa drei Autostunden nördlich von Bangalore einen der größten Solarparks der Welt. Drei Millionen Solarpanele werden die Energiemenge von zwei großen Atommeilern produzieren können. Damit hat Indien seine Solarkapazitäten in sieben Jahren verdoppelt, während Deutschland dafür zwei Jahrzehnte gebraucht hat. Das ist Fortschritt.

Aus- und Weiterbildung in Gesellschaft und Unternehmen sowie Institutionen ist wichtig

Leider geht der Ausbau von erneuerbarer Energie in Indien nicht parallel mit dem Rückgang der CO2-Emissionen. Etwa 55 Prozent des nationalen indischen Energieverbrauchs kommen noch immer aus der Kohle. Wenn man annimmt, dass sich das indische BIP bis 2040 verfünffachen wird, dann wird sich der Energiebedarf mindestens verdoppeln, die CO2-Emissionen werden sich in derselben Zeit um 80 Prozent erhöhen. Das ist kein Fortschritt.

„Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.“ Das schrieb Isaac Newton 1676 in einem Brief an einen Kollegen. Heute müsste der Satz lauten: „Auch wenn ich mühevoll den Rücken eines Riesen hinaufgeklettert bin, so sehe ich dann doch nur einen begrenzten Horizont.“

Es wird schwieriger, große Fortschritte zu machen. Deshalb sind Aus- und Weiterbildung in Gesellschaft, aber auch Unternehmen und Institutionen so wichtig. Und die Einsicht, dass wir anders hinschauen müssen. Auch beim Fortschritt kann manchmal weniger mehr sein.

In dieser Kolumne schreibt Miriam Meckel 14-täglich über Ideen, Innovationen und Interpretationen, die Fortschritt und ein besseres Leben möglich machen. Denn was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. ada-magazin.com

