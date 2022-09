Kolumne „Kreative Zerstörung“ Schluss mit der Bevormundung durch die Tech-Konzerne – „Right to Repair“-Bewegung rückt das Eigentumsrecht wieder zurecht

Es war ausgerechnet George Orwells Roman „1984“, der vor einigen Jahren zum ersten Mal das Problem ins Bewusstsein rückte. Amazon hatte die Erzählung über eine Überwachungsdystopie kurzerhand über Nacht von seinem elektronischen Lesegerät Kindle gelöscht – wegen Problemen mit den Lizenzrechten. Die Eigentumsrechte derer, die eine digitale Version des Romans käuflich erworben hatten, interessierten Amazon damals weniger. Ein Lehrstück über Macht und Eigentum im digitalen Zeitalter.

Dieses Lehrstück setzte sich fort – von den digitalen Gütern zu den materiellen, der Hardware, die man braucht, um überhaupt Zugang zu digitaler Kommunikation zu haben. Herausragendes Beispiel ist Apple. Wer jemals versucht hat, ein Apple-Gerät ohne Nerd-Support zu reparieren, weiß, was los ist. Reparieren, das ist von gestern, scheint das Mantra vieler Hardwarehersteller zu sein.

Heute gilt: Nach möglichst kurzer Zeit büßen die Geräte ihre optimale Leistungsfähigkeit ein und werden durch ein neues Modell ersetzt. Dass ein solches in der Regel immer zeitlich genau abgestimmt zur Verfügung steht und mit großem Trara der Öffentlichkeit präsentiert wird, erscheint sicher nur den ganz Naiven als reiner Zufall.

Zwei US-Studenten stank das gewaltig. Sie wollten sich die Bevormundung nicht länger gefallen lassen, tüftelten so lange an Apple-Computern und iPhones herum, bis sie eine Lösung gefunden hatten, um die Geräte selbst zu reparieren, die vorzeitig erschöpfte Batterie zu ersetzen oder auch eine kaputte Kamera.

Die beiden wurden zu Anführern einer wachsenden Community von DIY-(do it yourself-)Anhänger:innen. Zunächst stellten sie seitenlange Reparaturanleitungen ins Netz, dann wurde daraus „iFixit“. Ein umfassendes Online-Handbuch mit angeschlossenem Shop für Spezialwerkzeuge.

US-Studenten schaffen „Right to Repair“-Bewegung

Schon das ist ein schönes Beispiel dafür, wie aus einer Nachfrage ein Angebot entsteht. Viel spannender aber ist, was man aus dem Stöbern in dem umfassenden Archiv lernen kann. Zum Beispiel dass Apple Spezialschrauben verwendet, um eben Eigenreparaturen zu verhindern. Oder dass man beim iPhone 13 nicht den Bildschirm entfernen konnte, ohne dass die Gesichtserkennungstechnologie zum Entsperren des Geräts deaktiviert wurde.

Das größte Verdienst der beiden Jungs aber liegt darin, dass sie eine Bewegung ins Leben gerufen haben, die inzwischen umfänglich Wirkung zeigt: die „Right to Repair“-Bewegung. Jeder soll in der Lage sein, die teuer erworbenen Geräte, wenn nötig und gewünscht, selbst zu reparieren.

Das ist schon aus Nachhaltigkeitsgründen ein guter Ansatz. Auch erlaubt es denjenigen, die nicht mal locker alle zwei Jahre um die tausend Euro für ein neues Smartphone ausgeben können, mit viel geringerem finanziellem Aufwand einzelne Teile zu ersetzen und das Gerät länger zu nutzen.

Joe Biden und EU-Kommission setzen sich für Eigenreparatur ein

Aber es steckt noch eine übergeordnete Botschaft in dieser Bewegung, die eine wichtige Erinnerung daran ist, was sich in Zeiten der Digitalisierung von allem und jedem verändert: Mit dem Kauf eines iPhones erwarten wir, Eigentum an dem Gerät zu erwerben.

Das ist aber gar nicht wirklich so, wenn ich mit dem Gerät nicht machen kann, was ich möchte, wenn Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit allein von Herstellers Gnaden abhängen. Die „Right to Repair“-Bewegung rückt das Eigentumsrecht wieder zurecht: Nur was du reparieren kannst, das gehört dir wirklich.

In den USA ist dieses Recht auf tatsächliches Eigentum an den Geräten Teil der umfassenderen Bemühungen geworden, die Macht von Big Tech zurückzudrängen. Im Herbst 2020 nahm die Federal Trade Commission sich des Themas an. Ein Jahr später regelte US-Präsident Joe Biden die Möglichkeit der Eigenreparatur über eine Executive Order. Auch die EU-Kommission will noch in diesem Quartal mit einem entsprechenden Regulierungsvorschlag kommen, der Teil einer größeren Bewegung hin zur Kreislaufwirtschaft sein soll.

Macht der Tech-Konzerne wird etwas zurückgedrängt

Und die Tech-Unternehmen? Die gehen galant mit dem Zeitgeist und werden konzilianter. Seit diesem Jahr erlaubt Apple den Kund:innen, einzelne Teile in den Geräten des Konzerns selbst zu ersetzen. Natürlich nur durch Apple-Originalteile, die beim Unternehmen gekauft werden müssen. Eine ähnliche Entscheidung hat Microsoft getroffen.

Es gibt sie also, die Kraft des faktischen Protests. Der führt uns wieder zu einer umfassenden Interpretation des Eigentums an technischen Geräten, zu mehr Nachhaltigkeit in der Nutzung und drängt dabei auch noch die Monopolmacht der Tech-Konzerne ein wenig zurück.

Darin liegt etwas Bezauberndes, das Orwells Dystopie diametral widerspricht. „Jeder ist seines Nächsten Eigentum“, heißt es dort stellvertretend für die umfassende Dekonstruktion des Individualismus. Die „Right to Repair“-Bewegung dreht den Spieß um. Weil zwei einzelne Menschen sich quergestellt haben, hat sich die Welt ein bisschen verändert.

Darin liegt etwas Bezauberndes, das Orwells Dystopie diametral widerspricht. „Jeder ist seines Nächsten Eigentum", heißt es dort stellvertretend für die umfassende Dekonstruktion des Individualismus. Die „Right to Repair"-Bewegung dreht den Spieß um. Weil zwei einzelne Menschen sich quergestellt haben, hat sich die Welt ein bisschen verändert.

