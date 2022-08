Kolumne „Kreative Zerstörung“ Sein oder Nichtsein: Die Virtualisierung der Unterhaltungsbranche

Die virtuelle Show der legendären Popband Abba ist eine Disruption der Konzerterfahrung. Technologie wird zum neuen Fundament künftiger Entertainmenterfahrung.

Die virtuelle Show feierte am 26. Mai Weltpremiere. (Foto: dpa) Abba-Show „Voyage“

Es gibt einen Moment, in dem plötzlich die Selbstreflexion einsetzt. Ein Moment, in dem ich mich frage: Was mache ich hier eigentlich? Die Antwort lautet: Ich jubele mit etwa 3000 anderen Menschen einer Projektion zu. Kreischende Begeisterung über 90 Minuten für die Lichtreflexion von vier Menschen auf einer Bühne. Ich habe sogar ein Poster gekauft – ein Poster, auf dem eine Projektion abgebildet ist, die Menschen zeigt, wie sie vor 35 Jahren einmal ausgesehen haben.

Das alles ist „Abba Voyage“, die virtuelle Show der legendären schwedischen Popband, die seit Mai jeden Abend in der eigens errichteten Abba-Arena in London läuft. Wie kann das funktionieren? Theoretisch betrachtet kaum, denn der wahre Fan will doch die echten Stars sehen. Praktisch betrachtet funktioniert es bombig. Abba Voyage ist der Beginn einer Reise in die Zukunft des Entertainments.