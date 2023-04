Anleger weltweit starten verhalten in die neue Börsenwoche und blicken Richtung USA. Dort wird es in dieser Woche wichtige Hinweise der amerikanischen Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidung geben.

New York An den internationalen Börsen starteten Anlegerinnen und Anleger verhalten in die neue Woche. In den USA schlossen die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 am Ostermontag kaum verändert bei 33.586 (plus 0,3 Prozent) beziehungsweise 4109 Zählern (Plus 0,1 Prozent). In der Nacht zu Dienstag ist der die wichtigste Cyber-Devise Bitcoin über die Schwelle von 30.000 Dollar gestiegen und notierte am Morgen bei rund 30.200 Dollar.

In Asien lässt sich keine klare Richtung erkennen. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf mehr als ein Prozent höher, die Börse in Shanghai dagegen lag leicht im Minus. Der deutsche Leitindex war am vergangenen Donnerstag nach einer Woche mit neuem Jahreshoch stark aus dem Handel gegangen. Am Dienstagmorgen liegt der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen bereits im Plus.

