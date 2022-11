Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. Doch ob der Aufschwung wirklich nachhaltig ist, ist noch lange nicht ausgemacht.

Der Leitindex Dax ist in der vergangenen Woche in einen Bullenmarkt eingetreten. (Foto: Getty) Aktienmarkt im Aufwärtstrend

Frankfurt Die neue Börsenwoche wird aufregend. Das lässt sich leicht vorhersehen, obwohl keine bahnbrechenden Ereignisse auf der Agenda stehen. Die nächsten Notenbanksitzungen in den USA und in der Euro-Zone gibt es erst wieder im Dezember, konjunkturelle Frühindikatoren sind eher rar gesät, und die unter dem Strich gut gelaufene Berichtssaison der Unternehmen nähert sich langsam ihrem Ende.

Doch viele Anlegerinnen und Anleger dürften sich fragen, ob sich die Stimmung an den Börsen jetzt nachhaltig gedreht hat. Immerhin eroberte der deutsche Leitindex Dax in der vergangenen Woche die Marke von 14.000 Punkten zurück, und das zum ersten Mal seit Juni.

Seit seinem 20-Monats-Tief Ende September hat der deutsche Leitindex in der Spitze 20 Prozent gewonnen. Damit ist er zumindest formell wieder in einen Aufwärtstrend – also in einen Bullenmarkt — eingeschwenkt.

