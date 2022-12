Neben den US-Inflationszahlen stehen auch die Zinsentscheide von Fed und EZB an. Trotzdem könnte es Wichtigeres geben als die Kommentare der Notenbanker.

Drei Wochen lang hat sich am Aktienmarkt im Prinzip nichts getan: Am 21. November startet der deutsche Leitindex Dax bei 14.396 Punkten in den Handel, am vergangenen Freitag beendete er selbigen bei 14.371 Punkten. Sollte in diesem Jahr noch einmal Dynamik reinkommen, dann in der bevorstehenden Woche.

Denn diese hat es in sich: In einer Spanne von nur 48 Stunden wird am Dienstagnachmittag die US-Inflationsrate für den November veröffentlicht, am Mittwochabend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und am Donnerstagnachmittag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Abgeschlossen wird die Woche mit dem Hexensabbat am Freitag, an dem Optionen auf Aktien und Indizes verfallen und die Märkte deswegen häufig besonders schwanken.

