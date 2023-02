In der zweiten Runde des Börsenaufschwungs laufen Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen am besten. Auf deren Prognosen sollten Aktionäre genau achten.

Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer analysiert, welche Aktien in der Regel am meisten zulegen. Kursverläufe

Düsseldorf Die Inflation in den USA hält sich hartnäckig über der Sechs-Prozent-Marke, das belegen die jüngsten Preisdaten aus der weltweit größten Volkswirtschaft. Eigentlich ist das eine schlechte Nachricht für die Börsen, denn je stärker die Inflation, desto länger dürften die Notenbanken die Zinsen erhöhen.

Aber die Kurse halten sich trotzdem stabil. Der Dax notierte am Mittwoch durchweg im Plus und schloss 0,8 Prozent höher bei 15.506 Punkten und damit nahe seinem 52-Wochen-Hoch. Auf diesem Niveau stand er kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine.

Ignorieren Anlegerinnen und Anleger mehrheitlich die hohe Inflation und die damit verbundene Kettenreaktion, die über steigende Zinsen, teurere Kredite, weniger Investitionen zu sinkenden Unternehmensgewinnen und weniger Dividenden führt?

Eine derart fahrlässige Haltung erscheint unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist die Interpretation, dass die Börsen noch höher stehen könnten, wenn Inflation und Zinsangst den Aufschwung nicht bremsen würden.

