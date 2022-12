 Märkte-Insight: Anleger warten auf die „Powell-Rezession“ – Aktien kaufen und halten reicht nicht mehr

Für Investoren lief in diesem Jahr vieles anders als geplant. Der beispiellose Boom von sogenannten Meme-Aktien wie Gamestop und AMC ist lange vorbei. Kleinanleger, die während der Pandemie ihre große Renaissance erlebten, sehen große Verluste in ihren Portfolios. Kein Wunder, dass sich die jungen Trader deutlich aus dem Markt zurückgezogen haben. Strategien wie „Buy the dip“, also an schwachen Tagen zukaufen, weil die Kurse schon bald wieder deutlich steigen werden, funktionieren nicht mehr zuverlässig.

Nun könnte auch die breit angelegte Santa-Claus-Rally ausfallen, auf die viele Trader gehofft hatten. Statt „Hoffen auf den Weihnachtsmann“ lautet das Mantra nun: „Warten auf die Powell-Rezession“. Die Sorge, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unter Jerome Powell die Wirtschaft in eine Rezession schicken könnte, belastet seit Tagen die Aktienmärkte.

Am Donnerstag hellte sich die Stimmung immerhin etwas auf. Die US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500 lagen in den frühen Handelsstunden in New York deutlich im Plus. Noch größer waren die Gewinne beim technologielastigen Nasdaq-Index. Der Dax schloss kaum verändert bei 14.264 Punkten.

Überraschend pessimistisch äußerten sich in den vergangenen Tagen auch die Chefs der großen US-Banken. Der Wirtschaft stehen „ruckelige Zeiten“ bevor, glaubt Goldman-Sachs-CEO David Solomon. Jamie Dimon, Chef von Amerikas größter Bank JP Morgan Chase, erwartet eine Rezession, die „milde bis hart“ ausfallen könnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das wird sich auch an den Aktienmärkten bemerkbar machen. Eine schwere Rezession könnte den S&P 500 noch einmal um 25 Prozent einbrechen lassen, so Star-Ökonom Nouriel Roubini, der für seine pessimistischen Prognosen den Spitznamen „Dr. Doom“ trägt. Doch er ist nicht allein.

Die anhaltend hohen Preise drücken allmählich auf die Stimmung der US-Verbraucher. Das könnte für die Gewinne der Konzerne „ein böses Erwachen“ mit sich bringen, warnt Lisa Shalett, Investmentchefin von Morgan Stanleys Wealth-Management. Anleger sollten sich daher weiter auf unruhige Zeiten gefasst machen, betonen die Analysten von Wells Fargo. „Buy the dip“ oder gar Aktien kaufen und sie einfach halten, sei nicht die richtige Strategie für 2023.

Die Fed handelte so aggressiv wie seit 40 Jahren nicht mehr

Richtungsweisend sind die geldpolitischen Entscheidungen, die in der nächsten Woche gefällt werden. Dann tagt die US-Notenbank und Ökonomen gehen davon aus, dass Powell eine Zinserhöhung von 0,5 Prozentpunkten verkünden wird.

Das wäre langsamer als in den Monaten zuvor. Die Geldpolitiker haben den Leitzins in diesem Jahr in großen Schritten auf die Spanne von 3,75 bis vier Prozent angehoben. Die letzten vier Male stieg der Zins um je 0,75 Prozentpunkte. Damit handelte die Fed so aggressiv wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Und doch hat sich die Begeisterung an der Wall Street über langsameres Vorgehen der Notenbanker schnell abgekühlt. „Investoren sind in Sorge, weil die Wirtschaft gleichzeitig zu stark und zu schwach ist“, sagt der unabhängige Kapitalmarktexperte Ed Yardeni.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt noch überraschend robust. Am Häusermarkt dagegen sind die Folgen der hohen Zinsen sehr deutlich zu spüren. Daher ist weiter ungewiss, wie hoch die Fed die Zinsen am Ende tatsächlich anheben muss, um die Inflation von zuletzt 7,7 Prozent zurück in Richtung ihres Zwei-Prozent-Ziels zu bewegen.

An den Anleihemärkten stehen die Zeichen klar auf Rezession. Die Zinskurve der wichtigsten Bonds weist aktuell ein extrem inverses Verhältnis auf – die kurzfristigen Renditen liegen also anders als meist üblich über den langfristigen. Dies gilt als Warnsignal für die Konjunktur.

Mehr: Zehn Lieblingsaktien, bei denen Börsenexperten jetzt einsteigen