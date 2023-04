US-Inflationsdaten und Bankenzahlen werden der Notenbank in dieser Woche wichtige Hinweise für ihre Entscheidung geben. Müssen die Zinsen weiter steigen oder nicht?

Am 3. Mai legt die wichtigste Zentralbank der Welt ihren weiteren Kurs fest. Gebäude der Federal Reserve

New York Nach der kurzen Osterpause steht in dieser Woche ein Realitätscheck an der Wall Street an. Am Mittwoch werden frische Inflationsdaten für den Monat März veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed gibt zudem Einblick in ihre stets mit Spannung erwarteten Protokolle über die letzte Zinssitzung, nun vom März.

Am Freitag legen dann JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vor und eröffnen damit die Bilanzsaison der Finanzinstitute. Nach der Pleite von Silvergate, der Silicon Valley Bank (SVB) und der New Yorker Signature Bank im März werden die Ergebnisse wichtige Anhaltspunkte zur Stabilität der Institute und des Finanzsystems geben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen