 Märkte Insight: Auf dem Weg zu neuen Rekorden

Der Dax steigt auf ein Jahreshoch und notiert höher als vor Beginn des Ukrainekriegs. Noch besser läuft es für den britischen FTSE-Index. Dafür sorgt ein gefragter Branchenmix.

Unternehmen, die im britischen FTSE-100 gelistet sind haben derzeit ein vergleichsweise niedriges KGV. Britische Aktien

Düsseldorf Seit seinem Tief Ende September ist der Dax um 31 Prozent gestiegen. Am Donnerstag notierte Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer mit bis zu 15.659 Punkten so hoch wie zuletzt im Februar 2022 – zwei Wochen vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Am Ende schloss der Dax mit 15.523 Punkten und damit 0,7 Prozent höher als am Vortag. An der Wall Street notierten der Leitindex Dow Jones und die Technologiebörse Nasdaq zwei Stunden nach Handelsbeginn leicht im Plus.

Nur noch sechs Prozent fehlen dem Dax bis zu einem Rekordhoch. Genau das hat ein anderer großer Index am Donnerstag geschafft: Der FTSE mit den 100 größten Konzernen Großbritanniens stieg bis auf 7950 Punkte.

