Die Krise bietet auch Chancen. Barclays empfiehlt solide Finanztitel, die DZ Bank hebt ihre Dax-Prognose an – und Pimco glaubt, dass die Inflation jetzt leichter zu bekämpfen ist.

Einige Experten finden die aktuellen Marktreaktionen „übertrieben“. Kurseinbruch bei europäischen Banken

Frankfurt Am Mittwoch haben die Sorgen wegen der schwelenden, von den USA ausgehenden Bankenkrise die Aktien der Branche auch in Europa noch einmal massiv unter Druck gesetzt. Hinzu kam der Kurssturz beim Schweizer Geldhaus Credit Suisse, das zuvor schon einen Teil seiner Glaubwürdigkeit verspielt hatte und jetzt auch noch von kritischen Äußerungen des größten Aktionärs belastet wurde.

Unter Druck gerieten die Papiere der Finanzbranche quer durch alle Länder, teilweise mussten die Banken Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen, nachdem die Aktien schon in den Tagen zuvor deutlich gelitten hatten. Auch als solide geltende Häuser wie zum Beispiel BNP Paribas in Frankreich und ING aus den Niederlanden verloren deutlich an Börsenwert.

