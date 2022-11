Die Aktienmärkte sind weiter gestiegen. Die in der neuen Woche anstehenden Frühindikatoren werden die Erholung an den Börsen auf die Probe stellen.

Die Aktienmärkte sind noch weiter gestiegen. Die in der neuen Woche anstehenden Frühindikatoren aus der Wirtschaft werden die Erholung an den Börsen auf die Probe stellen. Bestehen Aktien den Stimmungstest?

Frankfurt Krise? Welche Krise? Wer das Geschehen an den Aktienmärkten beobachtet, könnte denken, die Welt sei wieder in Ordnung. Sieben Wochen in Folge ist der deutsche Leitindex Dax gestiegen und hat dabei insgesamt mehr als 2000 Punkte beziehungsweise 18 Prozent zugelegt. Die Woche beendete er bei 14.423 Punkten und notierte damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni.

An der Wall Street ging es nicht ganz so dynamisch nach oben. Doch auch der weltweit wichtigste Leitindex S&P 500 hat seit Anfang Oktober über zehn Prozent gewonnen. Dabei gibt es noch mehr als genug Herausforderungen für die Wirtschaft und die Unternehmen.

Die Inflationsraten sind mit 7,7 Prozent in den USA und 10,6 Prozent im Euro-Raum nach wie vor besorgniserregend hoch, die Zentralbanken sind weiter auf Zinserhöhungskurs, und beim Krieg in der Ukraine gibt es keine Entspannungszeichen.

