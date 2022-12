Der drastische Schwenk in der Covidpolitik ist eine Katastrophe mehr in dem unberechenbaren Land. Ein instabiles China könnte eine Krise auslösen.

Der Einfluss Chinas

Allein am 20. Dezember haben sich 37 Millionen Chinesen mit Corona infiziert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf die oberste Gesundheitsbehörde des Landes. Innerhalb einer Woche sollen es rund 248 Millionen Fälle gewesen sein. Die Zahl der Todesfälle ist noch unklar.

Zahlen dieser Art machen deutlich: Die Kehrtwende Chinas in der Covidpolitik ist eine Katastrophe. In sozialen Netzwerken kursieren wieder Videos aus Kliniken, in denen Tote in Plastik eingepackt in den Gängen liegen.

Nachdem die Regierung in Peking in häufigen Lockdowns immer wieder Millionen Bürger eingesperrt hat, lässt sie jetzt dem Virus freien Lauf, der nun auf eine schlecht geschützte, bisher wenig immunisierte Bevölkerung trifft.

