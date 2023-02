 Märkte Insight: Das Job-Dilemma der USA

Der Arbeitsmarkt ist ungewöhnlich stark und wird mit Subventionen aus Washington noch weiter befeuert. Das könnte für neue Turbulenzen an den Märkten sorgen.

Handelsblatt-Korrespondentin Astrid Dörner erklärt, warum ein starker US-Arbeitsmarkt die Aktienkurse belasten könnte. Händler an der Börse New York

New York „Timing is everything“ – eigentlich ist das eine Plattitüde. Aber wer sich in diesen Tagen mit Analysten und Ökonomen unterhält, der bekommt sie häufig zu hören. Denn wer das richtige Timing hatte, der steht in den ersten Wochen des Jahres als großer Gewinner da.

Der US-Leitindex S&P 500 hat seit Anfang Januar 6,7 Prozent zugelegt und damit schon rund ein Drittel der Verluste des Jahres 2022 wieder aufgeholt. Nicht viele haben das kommen sehen. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis auch die amerikanischen Kleinanleger wieder eingestiegen sind, um die Überraschungsrally nicht zu verpassen.

Doch jetzt dreht sich die Stimmung. Grund dafür ist vor allem der starke Arbeitsmarkt in den USA. Er hält den Druck auf die Inflation aufrecht und setzt damit die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unter Zugzwang. So könnten die Leitzinsen von derzeit 4,5 bis 4,75 Prozent noch deutlich weiter steigen als bislang angenommen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen