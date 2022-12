Anleger versuchen zu bewerten, was die Covid-Welle in China für ihre Portfolios bedeutet. Noch sehen sie die Lage gelassen, aber Gefahren bleiben.

Die US-Korrespondentin denkt, dass es mit der guten Laune an den Börsen bald vorbei sein könnte. (Foto: Getty Images, Handelsblatt) Astrid Dörner

Düsseldorf Die Schlagzeilen lesen sich wie ein Déjà-vu: Die schweren Covid-Ausbrüche in China führen zu neuen Vorschriften an den Flughäfen in Italien, den USA und einer Reihe anderer Länder. Die Europäische Union berät noch. Aber die Politiker überall auf der Welt wissen mittlerweile sehr genau, welche Folgen eine neue Welle der Pandemie auf ihre Volkswirtschaften haben würde.

Auch Anleger müssen sich daher mit der Frage befassen, was diese neue Ausgangslage für ihre Portfolios und ihre Strategie für das neue Jahr bedeutet. Am Donnerstag war die Lage noch überraschend entspannt.

