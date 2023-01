Dem deutsche Leitindex ist der beste Start seit Jahren gelungen. Die Berichtsaison könnte für weitere Gewinne sorgen – allerdings tut sich hier ein Dilemma auf.

Düsseldorf Vor rund einem Jahr hat der deutsche Leitindex Dax sein Rekordhoch erreicht: 16.285 Punkte. Zurück zu diesen Höhen ist es für das Frankfurter Börsenbarometer ein weiter Weg: Aktuell steht es bei 14.610 Punkten. Immerhin stimmt die Richtung. In der ersten Handelswoche 2023 ging es um 4,9 Prozent aufwärts – das war der beste Start in ein Börsenjahr seit 2003.

Diese Rally könnte sich in dieser Woche fortsetzen. Am Montag notiert der Dax vorbörslich im Plus. Vor allem die US-Inflationszahlen für den Dezember, die am Donnerstag veröffentlicht werden, haben das Potenzial, die Börsenkurse anzutreiben. Im November hatte sich der Preisauftrieb nach dem Höhepunkt von 9,1 Prozent im vergangenen Sommer weiter abgeschwächt – auf eine Jahresteuerungsrate von 7,1 Prozent.

Der rückläufige Trend dürfte anhalten und viele Marktteilnehmer darin bestärken, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr sehr stark erhöhen wird. Der Trend in der Euro-Zone ist ähnlich.

