Seit Beginn der Zinswende in den USA vor einem Jahr ist der Dax um neun Prozent gestiegen. Dabei verschlechtern sich die Bedingungen durch das teurer werdende Geld zusehends.

Doch höhere Zinskosten machen es für die Unternehmen schwer, ihre guten Ergebnisse zu wiederholen. Dax-Konzerne in guter Verfassung

Düsseldorf Die Aktienmärkte präsentieren sich einmal mehr robust: Auch die am späten Mittwochabend vollzogene neunte Zinserhöhung in den USA innerhalb nur eines Jahres geht nahezu geräuschlos an den Börsen vorüber.

Der Dax notierte am Donnerstag praktisch auf dem Vortagesniveau und beendete den Handel bei 15.210 Punkten. Unterstützung bekamen Europas Börsen von der robusten Wall Street. Zwei Stunden nach Handelsbeginn notierte der Dow Jones in den USA rund ein Prozent im Plus.

Das wichtigste deutsche Börsenbarometer notiert damit auf seinem aktuellen Niveau gut neun Prozent höher als am 15. März 2022 – einen Tag bevor die amerikanische Notenbank Federal Reserve den ersten Zinsschritt nach oben vollzog.

