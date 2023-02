 Märkte Insight: Der Crash, der nicht kam

Viele Anleger haben die Rally der vergangenen Wochen verpasst. Lässt sich dieses Versäumnis noch nachholen? Im Moment sind die Optimisten in der Mehrheit.

Laut Handelsblatt-Redakteurin Astrid Dörner waren die Anleger nicht auf eine Rally zum Jahresbeginn vorbereitet. (Foto: Getty Images) Doch kein Absturz?

Düsseldorf Es fühlt sich ein bisschen an wie 2021. Der deutsche Leitindex Dax näherte sich am Mittwoch seinem Jahreshoch und beendete den Handel mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 15.412 Punkten. An der Wall Street könnte der breit gefasste S&P-500-Index die fünfte von sechs Wochen in diesem Jahr mit Kursgewinnen beenden und hat seit Januar schon gut neun Prozent zugelegt.

Bei der technologielastigen Nasdaq ging es seit Jahresbeginn sogar um rund 17 Prozent nach oben. Für viele ist das eine willkommene Abwechslung zu den heftigen Turbulenzen des vergangenen Jahres, als Aktien – allen voran Technologietitel – unter den schnellen und deutlichen Zinserhöhungen der Notenbanken litten.

