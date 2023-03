 Märkte Insight: Der Dax profitiert vom China-Effekt

Dank der wirtschaftlichen Erholung in der Volksrepublik kommt der Leitindex mit hoher Inflation und steigenden Zinserwartungen klar. Es gibt aber noch eine zweite Seite.

Kolumnist Andreas Neuhaus beobachtet, dass die jüngsten Konjunkturdaten Chinas den Dax stützen. (Foto: China News Service via Getty images / Max Brunnert) Baustelle in Peking

Frankfurt Eine weitere Börsenwoche ist vergangen, ohne dass der deutsche Leitindex Dax die von vielen erwartete Korrektur gestartet hat. Da das Frankfurter Börsenbarometer aktuell selbst mit schlechten Inflationsdaten und steigenden Zinserwartungen klarkommt, stellt sich die Frage, was überhaupt die Kurse nach unten drücken könnte.

Auffällig ist dabei, dass die Börsen in Deutschland und im Rest Europas seit Oktober besser laufen als die in den USA. Und dieser Effekt hält an: Der Dax ist seit Ende Januar ebenso um drei Prozent gestiegen wie der Eurostoxx 50. Für den US-Leitindex Dow Jones ging es um zwei Prozent abwärts.

In den USA erklären sich die Verluste durch die steigenden Zinserwartungen, die sich in steigenden Renditen am Anleihemarkt ausdrücken. Im Gegenzug fielen die Aktienkurse, weil Anleihen zu einer Alternative zu Aktien werden, höhere Zinsen zudem die künftigen Gewinne von Unternehmen entwerten und deren aktuelle Finanzierung verteuern – also die Gewinne dämpfen.

