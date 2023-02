 Märkte Insight: Der Druck auf die EZB steigt

Die deutlicher als erwartet gestiegenen Inflationsraten in Frankreich und Spanien zeigen: Die Notenbank ist mit ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ziel.

Investoren an den Terminmärkten rechnen im nächsten Jahr mit einem Zinsniveau von bis zu vier Prozent, weiß Finanz-Redakteurin Andrea Cünnen. EZB unter Zugzwang

Es wäre ein neuer Rekord für die Euro-Zone. Wenn die Investoren an den Terminmärkten recht behalten, dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) den Zins für kurzfristige Einlagen bis zum nächsten Jahr auf vier Prozent anheben. Das zeigt: Die EZB ist im Kampf gegen die Inflation noch lange nicht am Ziel, obwohl sie die Leitzinsen seit Juli 2022 bereits fünf Mal um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben hat. Der für die Märkte wichtige Einlagensatz liegt derzeit bei 2,5 Prozent.

Die an den Zinsterminmärkten ablesbaren Erwartungen sind in den vergangenen Wochen deutlich nach oben geschnellt. Den letzten Schub bekamen sie am Dienstag durch die höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien.

