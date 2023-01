Am deutschen Aktienmarkt sind die ersten Handelstage eines neuen Jahres traditionell stark. Die Historie zeigt, dass damit die Weichen für ein erfolgreiches Börsenjahr gestellt werden können.

Düsseldorf Kennen Sie den „Januar-Effekt“ an der Börse? Es handelt sich dabei um eine saisonale Anomalie an den Aktienmärkten, die wie viele andere Vorgänge keiner genau erklären kann. Der Januar-Effekt sorgt beim deutschen Leitindex Dax im Durchschnitt für steigende Kurse im ersten Börsenmonat eines Jahres. Das Plus liegt laut dem Statista Research Department durchschnittlich bei 0,71 Prozent.

Die möglichen Erklärungen für diese Entwicklung: Zu Jahresbeginn tauchen neue Anlageideen auf, mit denen sich der eine oder andere Anleger zum Kaufen bewegen lässt. Zudem ist von Bonuszahlungen, die am Ende des vorherigen Jahres geleistet wurden, oftmals genügend Geld für neue Investitionen vorhanden.

