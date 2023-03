 Märkte-Insight: Der flüchtige Glanz des Goldes

Wegen der Krise der Banken dient das Edelmetall wieder einmal als Fluchtanlage. Aber auch Goldinvestoren müssen mit heftigen Kursschwankungen rechnen.

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed könnte dem Goldkurs eine neue Richtung geben. Märkte-Insight

Der Goldpreis ist ein gutes Barometer für die Stimmung der Anleger: Anfang der Woche sprang der Preis für das Edelmetall erstmals seit mehr als einem Jahr über die viel beachtete Marke von 2000 Dollar je Feinunze. Als in den vergangenen Tagen die Angst vor einer neuen Bankenkrise größer wurde, suchten die Investoren wieder einmal die Sicherheit des Goldmarkts, um ihr Kapital vor Verlusten zu retten. Seit der vergangenen Woche stieg der Preis um mehr als sechs Prozent und damit so stark wie seit dem Ausbruch der Coronapandemie im März 2020 nicht.

Doch kaum zeichnet sich eine Entspannung ab, verliert Gold wieder an Wert. Bereits am Montagabend hatten viele Investoren die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse verarbeitet. Mit nachlassender Angst sank der Goldpreis am Dienstag deutlich um rund zwei Prozent auf 1940 Dollar.

