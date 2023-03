 Märkte Insight: Der große kleine Unterschied

Frankfurt Eigentlich ist es ziemlich traurig, dass es ihn noch immer gibt. An diesem Dienstag ist wieder einmal „Equal Pay Day“. Der Aktionstag markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, die laut dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für Frauen in Deutschland durchschnittlich noch immer bei knapp 19 Prozent liegt.

Bei dem Thema geht es nicht nur um Gerechtigkeit. Die Analysten der Ratingagentur Moody’s schätzen, dass die weltweite ökonomische Aktivität um rund sieben Prozent oder sieben Billionen US-Dollar höher wäre, wenn Frauen in den 34 Ländern der OECD im Alter zwischen 25 und 64 Jahren gleich viel verdienen würden wie Männer.

Allein in den OECD-Ländern könnte das Sozialprodukt um zehn Prozent wachsen, schätzen die Analysten. Die Experten erwarteten zudem einen Produktivitätsschub, wenn der Anteil der weiblichen Beschäftigten und Managerinnen auf jeweils die Hälfte zunähme. Das wäre eine sehr willkommene Unterstützung für den Kapitalmarkt und könnte für viele börsennotierte Unternehmen eine potenziell höhere Bewertung bedeuten.

Natürlich kann man den Wert solcher Szenarioberechnungen bezweifeln. Aber in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Studien veröffentlicht, die zeigen, dass mehr Gleichberechtigung auch eine Frage der ökonomischen Effizienz ist.

Tatsächlich gibt es gleich mehrere Untersuchungen, die belegen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Eine Studie von Fidelity Investments aus dem Jahr 2021 ergab zum Beispiel, dass Privatanlegerinnen über zehn Jahre jährlich einen Renditevorsprung von 0,4 Prozentpunkten gegenüber ihren männlichen Pendants erzielten.

Mögliche Gründe hierfür: Frauen überschätzen sich seltener, halten an ihren Entscheidungen fest und lassen sich weniger von Marktschwankungen beeinflussen.

Banken mit mehr Spitzenmanagerinnen sind weniger anfällig für Ärger mit Aufsehern

Der gleiche Befund scheint auch für Profis zu gelten. Daten der US-Analysefirma Investment Metrics zeigen, dass sich weibliche Aktienfondsmanager während des Marktabschwungs im vergangenen Jahr messbar besser geschlagen haben als ihre männlichen Kollegen. Von Januar bis September 2022 lagen die Verluste der Vermögensverwalterinnen im Schnitt bei 2,6 Prozent, die der Vermögensverwalter bei 5,9 Prozent.

Eine ausgewogenere Geschlechterdiversität in Führungspositionen kann Finanzfirmen offenbar auch dabei helfen, sich an die Gesetze zu halten. So zeigt eine Untersuchung der Cass Business School, dass Banken mit mehr Spitzenmanagerinnen weniger anfällig für Ärger mit den Aufsehern sind. Die Studie aus dem vergangenen Jahr analysiert die Strafzahlungen großer europäischer Banken für Vergehen während der Finanzkrise vor 15 Jahren.

Das Ergebnis: Geldhäuser mit mehr Frauen im Topmanagement mussten signifikant seltener Strafen bezahlen, und die Bußen fielen außerdem auch noch messbar niedriger aus als bei männerdominierten Banken.

